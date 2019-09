«The I-Land» | sarà o non sarà il «Lost» di Netflix?

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : inserita The I-Land : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

The Outer Worlds sarà un gioco adatto ai fan di Fallout - BioShock e Borderlands : Ormai ci siamo abituati all'idea che The Outer Worlds sia stato sviluppato dai creatori originali del franchise di Fallout, Tim Cain e Leonard Boyarsky. Tuttavia, dobbiamo ancora capire se questo gioco avrà lo stesso fascino.Secondo la narrative designer di Obsidian, Megan Starks, l'obiettivo è proprio questo. Il gioco vuole essere ciò che i fan di Fallout dovrebbero amare, ma dovrebbe attirare anche i fan di Borderlands e BioShock in misura ...

Lorella Cuccarini : “Non sono l’ultima starlettina raccomandata. HeaTher Parisi? Non so di chi tu stia parlando” : “Ho sempre dato grande spazio alle opinioni di tutti, vorrei che venisse concesso anche a me“. Durante la presentazione della nuova edizione de “La Vita in Diretta“, in onda da lunedì 9 ottobre alle 16 su Rai 1, Lorella Cuccarini si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, replicando alle critiche che le sono state mosse per questo suo ritorno sugli schermi di Viale Mazzini, alla guida di uno dei programmi di punta della ...

The I-Land : la serie tv di Netflix in stile Lost - : Niccolò Sandroni The I-Land, la prossima serie tv di Netflix, in arrivo il 12 settembre, prende spunto da Lost e incuriosisce i fan, ma sarà all’altezza? Netflix guarda al passato e con The I-Land prova a ricreare lo stesso mistero che ha avvolto una delle serie tv più di successo di sempre: Lost. The I-Land nei suoi sette episodi racconterà le vicende di dieci persone su di un’isola deserta. Come si vede nel trailer, i protagonisti ...

Lo sceneggiatore di Borderlands 3 vorrebbe continuare la storia di Tales from The Borderlands : Anche se Tales from the Borderlands non è certamente il titolo di punta della saga, bisogna dire che ha contribuito a plasmare l'universo della serie (è infatti considerato canonico). Il gioco è stato sviluppato dai talentuosi Telltale Games e non ha purtroppo avuto una fine (a causa del fallimento dello studio).Tuttavia lo sceneggiatore di Borderlands 3 Sam Winkler ha dichiarato durante una recente intervista, che vorrebbe continuare l'opera ...

The Waylanders è un RPG celtico ispirato a Baldur's Gate - disponibile il trailer : The Waylanders è il nuovo RPG di Gato Studio, ed è ora disponibile anche un video trailer grazie al quale possiamo farci un'idea di cosa abbiamo davanti.Come possiamo vedere, il gioco è ispirato ai classici del genere, e vanta inoltre un'importante collaborazione. The Waylanders è infatti ambientato in un universo celtico, e tra le fonti d'ispirazione del titolo troviamo Baldur's Gate, Dragon Age e altri capisaldi del genere. La trama verte ...

Elite - The Politician e The I-Land i trailer delle serie Netflix in arrivo : Netflix ha rilasciato trailer e video di tre serie tv in arrivo nelle prossime settimane nel corso del mese di settembre.Prima ad arrivare il 6 settembre è Elite, il teen drama spagnolo che esplora la vita all'interno di una scuola privata in cui arrivano tre ragazzi provenienti da un mondo popolare, creando un incontro-scontro con gli altri compagni.prosegui la letturaElite, The Politician e The I-Land i trailer delle serie Netflix in arrivo ...

Borderlands 3 : Gearbox svela il tranquillo e quasi disabitato pianeta AThenas : Gli sviluppatori di Gearbox Software stanno rivelando sempre più informazioni sul prossimo attesissimo Borderlands 3, inclusi dettagli riguardanti i nuovi cacciatori del Vault e i vari pianeti che saranno presenti nel gioco e molto altro ancora. A proposito di pianeti, il team ultimamente ha pubblicato una serie di video incentrati su di loro. Nel gioco, i pianeti potranno essere esplorati dai giocatori e l'ultimo presentato da Gearbox è ...

Solo : Islands of The Heart – Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Siete in cerca dell’anima gemella? No, tranquilli non vi consiglieremo di registrarvi su Meetlove ma vi parleremo quest’oggi di Solo: Islands of the Heart, titolo incentrato proprio sull’amore, che abbiamo avuto modo di giocare per voi in questi giorni. Solo: Islands of the Heart Recensione In Solo vestite i panni di un lupo di mare solitario, il cui lungo viaggio lo porterà a conoscere l’anima gemella come ...

The Bard's Tale Trilogy e Wasteland 30th Anniversary Edition sono in arrivo su Xbox Game Pass : Con The Bard's Tale IV: Director's Cut e Wasteland 3 all'orizzonte, è un momento fantastico per i fan dei giochi di ruolo su Xbox Game Pass tornare a dove tutto è iniziato con The Bard's Tale Trilogy in arrivo il 13 agosto e l'originale gioco di ruolo post-apocalittico - Wasteland 30th Anniversary Edition - in arrivo entro la fine dell'anno.Il classico del 1985 The Bard's Tale, insieme ai suoi due sequel, ha rivoluzionato e contribuito a ...

Guida tv lunedì 29 luglio - Black Or White - Temptation Island - The Predator su Sky Cinema : Programmi tv di lunedì 29 luglio Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:30 Black or White Rai 2 ore 21:20 Hawaii Five-0 8×13-14 1a Tv + 6×15; dalle 23:40 The Blacklist 5×08-09 1a Tv Free (anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 La mano sulla culla Canale 5 ore 21:40 Temptation Island (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:25 Gone 1×03-04 1a Tv Free Italia 1 ore 21:20 Act of Valor La7 ore 21:15 L’impreo del sole Tv8 ore 21:25 ...

Milly Carlucci a Blogo : "The masked singer - il caso Osvaldo a Ballando con le stelle - la crisi della Clerici con la Rai" : Poco prima di salire sul palco delle Giornate del Cinema Lucano - Premio Internazionale Basilicata a Maratea, dove ha ritirato il riconoscimento alla carriera, Milly Carlucci ha parlato ai microfoni di Blogo dei suoi prossimi impegni televisivi - a partire dal nuovo The masked singer a gennaio su Rai1 - e ha commentato i temi caldi legati al piccolo schermo.Ci stiamo lavorando con il gruppo di Ballando con le stelle, a breve parto per Los ...

The Rugby Championship 2019 - Nuova Zelanda-Sudafrica 16-16. Gli Springboks pareggiano all’ultimo istante e vedono il successo nel torneo : Nuova Zelanda e Sudafrica pareggiano 16-16 nella gara valida per la seconda giornata del The Rugby Championship: gli Springboks acciuffano il pari a Wellington al’ultimo respiro e vedono così il successo finale nel torneo, mantenendo un punto di margine sugli All Blacks, anche se avranno bisogno di un successo con bonus nell’ultima gara in Argentina per dormire sonni tranquilli. Nel primo tempo il Sudafrica fa subito capire di voler ...

The Rugby Championship 2019 - le formazioni di Nuova Zelanda-Sudafrica. Sfida decisiva per il successo finale ed antipasto della Coppa del Mondo : Sabato 27 luglio, alle ore 9.35 italiane a Wellington, Nuova Zelanda e Sudafrica si sfideranno nella seconda giornata del The Rugby Championship: si tratta di una Sfida molto importante dal momento che le due compagini hanno entrambe vinto all’esordio e la partita sarà dunque decisiva per l’assegnazione del torneo, visto che quest’anno, per via della Coppa del Mondo, la manifestazione durerà soltanto tre giornate contro le ...