Sole 24 Ore | al via l’udienza preliminare | Confindustria e Consob si costituiscono parte

(Di giovedì 12 settembre 2019) È iniziata l’udienzaper il processo che vede imputati Benito Benedini e Donatella Treu, rispettivamente ex presidente ed ex amministratore delegato del24Ore, per i reati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo. I due hanno chiesto di patteggiare. Con loro a processo anche l’ex direttore editoriale, Roberto Napoletano, che invece seguirà il rito ordinario e ha depositato oggi due memorie difensive. Per il patteggiamento, che ha già il consenso della Procura, Benedini e Treu hanno chiesto rispettivamente una pena di un anno e sei mesi con una sanzione di 100mila euro, e una di un anno e otto mesi con una sanzione di 300mila euro. Intantoha chiesto di costituirsicivile nel processo. Insieme alla Confederazione, anche la, per il reato di aggiotaggio, si è costituitacivile, così come il rappresentante degli ...

