Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Da quando legrafie si scattano con lo, sono sempre meno gli utenti che leno. Il motivo è che è complicato, e anche le soluzioni più moderne, come lenti Wi-Fi o Bluetooth, richiedono una configurazione non accessibile a tutti.ha deciso di cambiare musica e ha presentatoLab, un dispositivo portatile chelescattatenessun tipo di connessione. Non è magia, è tecnologia: l’immagine dare viene ricreata sfruttando la luce dello schermo dellostesso, proiettata all’interno diLab. Guardando le immagini si capisce per sommi capi il funzionamento: è un prodotto con una forma che ricorda un po’ quella di una bilancia, con la parte inferiore che ricalca in tutto e per tutto la macchinagrafica, e quella superiore piatta. Basta appoggiare su quest’ultima lo ...

SkyTG24 : Polaroid Lab, la stampante che fotografa il display dello smartphone - Noovyis : (Polaroid Lab stampa in mobilità le foto dallo smartphone senza impiegare cavi) Playhitmusic -… - Cascavel47 : Polaroid Lab stampa in mobilità le foto dallo smartphone senza impiegare cavi -