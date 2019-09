Paramount Network | Spike e VH1 riuniscono la loro offerta in un' unico sito web con serie

Palinsesti autunno 2019. Il Jova Beach Party su VH1 - le repliche di Law and Order Svu su Paramount Network : Jovanotti © Maikid - Michele Lugaresi Per l’autunno 2019, anche Paramount Network, Spike e VH1 promettono un palinsesto variegato con l’obiettivo di consolidare e ampliare il loro pubblico: oltre alle repliche di cult di successo come Buffy – L’Ammazzavampiri o della saga di Stark Trek, le tre reti in chiaro di Viacom International Media Networks daranno ai telespettatori la possibilità di immergersi in maratone di ...

Paramount Network - programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna : Sabato 20 luglio Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre e canale 27 di Tivusat), il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, si prepara a celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna con una programmazione speciale che vi sveliamo subito dopo il salto. Paramount Network, programmazione del 20 luglio Per ricordare l’importante anniversario che ha in Neil Armstrong, primo uomo ...

Paramount Network - Spike - VH1 - Comedy Central e MTV : i palinsesti autunno 2019 : I canali Viacom Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivùsat), Spike (canale 49 del digitale terrestre e sul 26 di Tivùsat), VH1 (canale 67 del digitale terrestre), Comedy Central (in esclusiva su Sky, canale 128) e MTV (in esclusiva su Sky, canale 130) hanno reso noti i palinsesti riguardanti il prossimo autunno.Di seguito, canale per canale, quindi, troverete tutte le principali novità dei cinque canali ...

Caccia al ladro - su Paramount Network il capolavoro di Hitchcock diventa una serie tv : Dai capolavori di Alfred Hitchcock c'è del materiale per lavorare ad una serie tv? Ovvio che sì, e lo dimostrerà, da questa sera, 31 luglio 2019, alle 21:10, Paramount Network, con la prima tv mondiale di Caccia al ladro, adattamento televisivo del film del 1955 diretto dal regista e tratto dal romanzo "To catch a thief" di David Dodge. Una co-produzione tra America Latina, Italia e Spagna di Viacom International Studios.Chi è il ...

