Migranti | Chiesa evangelica tedesca | ' anche noi parteciperemo a salvataggi in mare'

Migranti - la chiesa evangelica tedesca manderà una nave di soccorso nel Mediterraneo : La chiesa evangelica tedesca manderà nel mar Mediterraneo una sua imbarcazione per salvare i Migranti: l'imbarcazione si affiancherà a quelle delle Ong che già operano nel Mediterraneo. "Non è solo un atto simbolico, si tratta di agire in maniera esemplare. Saranno salvati esseri umani nel Mediterraneo", spiega il presidente delle chiese evangeliche tedesche.Continua a leggere