MaraFasone attacca TeresaLangella | ' Se non fosse stato per me non trovava il fidanzato'

(Di giovedì 12 settembre 2019) L'ex tronista di Uomini e Donne Mara Fasone non ha avuto un percorso molto semplice all'interno degli studi del talk show di Maria De Filippi. La ragazza, infatti, non è mai riuscita a riscuotere una grande simpatia tra i telespettatori e, soprattutto, tra i presenti in studio. Molte volte è stata accusata di essere solo alla ricerca di un uomo benestante in grado di mantenerla. Le numerose controversie che, ogni volta, era costretta a gestire la spinsero ad una decisione drastica, quella di abbandonare anticipatamente il programma. Dopo quel momento la ragazza non ha mai più messo piede all'interno della trasmissione e ad oggi pare nutrire qualche piccolo rancore. Alcuni utenti di Instagram, infatti, le hanno posto delle domande in merito al programma e ad alcuni concorrenti che vi hanno partecipato. Mara, allora, ha approfittato della situazione per lanciare qualche velenosa ...