L' Accademia Italiana Videogiochi apre le proprie porte per una full immersion nel mondo

(Di giovedì 12 settembre 2019) L', il primo istituto italiano di alta formazione nel settore videoludico, aprirà nuovamente le suedomenica 15 settembre per accogliere tutti i ragazzi che desiderano conoscere più da vicino l'industria del gaming e tutte le opportunità ad essa connesse. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.La giornata, suddivisa in due turni - la mattina dalle ore 10:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 - darà ai ragazzi e ai loro genitori la possibilità di assistere alla presentazione generale dell'alla quale seguiranno poi le presentazioni dei diversi corsi e le dimostrazioni "live" dei lavori degli studenti, così da poter offrire una panoramica delle attività che vengono svolte durante l'anno. Inoltre i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con i docenti sulle opportunità lavorative offerte dalla gaming industry e su tutti i servizi offerti ...

