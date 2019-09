Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) Oltre mezzo milione di persone hanno riempito Barcellona in occasione della Diada, laNazionaleche si è trasformata da oltre un decennio in una grande manizione politica.“Obiettivo Indipendenza” recitava lo slogan promosso dall’Assemblea Nazionale, la grande organizzazione della società civile che ha prodotto uno degli eventi politici più partecipati d’Europa che ha avuto uno svolgimento pacifico e festoso e ha richiamato sui viali circostanti e nella stessa Plaça Espana famiglie provenienti da tutte le province unite da un forte spirito identitario.Su questasi aggiravano gli elicotteri per riprendere e fermare le immagini della manizione che conferma la capacità di mobilitazione del blocco politico separatista ma soprattutto roteava cupa la prospettiva e l’avvenire di una vicenda ...

filog3 : RT @Simo_Fiore: Alla festa nazionale catalana, presenti anche amici italiani a sostegno del diritto di #autodeterminazione, insieme a tanti… - enr_gav : RT @HuffPostItalia: La festa catalana apre un autunno di rischi e incognite - HuffPostItalia : La festa catalana apre un autunno di rischi e incognite -