Istanbul rilascia 5 reporter turchi

Un tribunale d'appello diha deciso il rilascio di 5 ex giornalisti del quotidiano turco di opposizione laica 'Cumhuriyet', condannati in primo grado, lo scorso anno, per reati di "terrorismo". Tra questi c'è il noto vignettista Musa Kart. Secondo il legale dei, il loro rilascio dovrebbe essere immediato. L'accusa precisa era: "aiuto e favoreggiamento a gruppi terroristici".(Di giovedì 12 settembre 2019)