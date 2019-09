Close to the Sun è un horror in prima persona in arrivo per fine ottobre

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il pluripremiato publisher globale Wired Productions e lo studio italiano Storm in a Teacup sono orgogliosi di annunciare che l'attesissimointo the Sun sarà dìsponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dal 29, insieme a una Limited Collector's Edition.Riportiamo di seguito il trailer di lancio seguito dal comunicato ufficiale per tutti i dettagli:Leggi altro...

