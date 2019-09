OPPO mostra le funzioni di Camera X al Google Developer Days China

Jessica Battistello mostra l’abito da sposa : ‘Ho la lacrima facile - sono trOPPO sensibile' : Jessica Battistello per la prima volta ha mostrato il suo abito da sposa sul web. Come molti sanno Jessica e Andrea Filomena si sarebbero dovuti sposare. Poi a causa di alcuni dubbi della giovane è saltato tutto a pochi giorni dalle nozze, così la coppia si è ritrovata a Temptation Island. All’interno del villaggio delle fidanzate la Battistello si è avvicinata pericolosamente al single Alessandro Zarino, tanto da far naufragare anche la sua ...

Anna Falchi allo specchio - l'errore a luci rosse. Si fa la foto al seno - mostra trOPPO : Lato B pazzesco : "Volevo fare un selfie, mi è venuto un belfie". Anna Falchi posa in una foto pazzasca davanti allo specchio in cui si vede il Lato b coperto da uno striminzito perizoma color carne. L'attrice, 47 anni, ha ormai abituato il suo pubblico di Instagram a questo tipo di fotografie. Non sono rare le imma

Un brevetto mostra come potrebbe essere il successore di OPPO Find X : Le immagini a colori estratte da un brevetto depositato da OPPO mostrano come potrebbe essere il futuro OPPO Find X: il nome, mettendo insieme tutti gli indizi, potrebbe essere OPPO Find Y. L'articolo Un brevetto mostra come potrebbe essere il successore di OPPO Find X proviene da TuttoAndroid.