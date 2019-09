La crisi di GameStop continua con 180-200 negozi che saranno chiusi entro quest' anno

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Durante il report finanziario del secondo trimestre di, la società ha annunciato che chiuderà tra 180 e 200"poco performanti" a livello globale tra oggi e la fine dell'.Ina occasione il direttore finanziario diJames Bell ha elogiato gli oltre 5700in tutto il mondo, affermando che il 95% di essi si è dimostrato redditizio. Tuttavia, la società sta iniziando a implementare un piano che porterà a ulteriori chiusure dinei prossimi due anni."Anche sea è una statistica impressionante, abbiamo una chiara opportunità per migliorare la nostra redditività complessiva de-densificando la nostra catena", ha detto. "o lavoro è ben avviato. Siamo in procinto di chiudere tra 180 e 200sottoperformanti a livello globalela fine difiscale. E mentree chiusure offrirpiù opportunità, prevediamo di chiudere ...

