Almanacco del 11-09-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) l’del giorno idee Mercoledì 11 settembre Buongiorno amici e amiche da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Emiliano vescovo di Vercelli e noi che ci piacciono le fanciulle parliamo di Emiliana che deriva dal latino Emiliano sono cognome nei giochi in epoca romana solo in epoca postclassica divenne il nome Indipendente è generalmente collegata l’etrusco famous Che vuol dire rivaleggiare ambizioso intelligente grandi progetti ogni piccolo insignificante per l’ampiezza delle sue è determinata e sa quali mezzi impiegare per il raggiungimento dei propri obiettivi visto anche il notevole fiuto per gli affari che la contraddistingue a volte Amazongli altri vedere quali reazioni hanno di fronte i suoi atteggiamenti innamorevole volare alto e non si accontenta di stare bene che non soddisfano il bisogno di immensità che dentro di lei facciamo ...

