Xylella | Bellanova | “Lavorerò con chi ha messo la testa e non con chi si è affidato a

(Di martedì 10 settembre 2019) “Lavorerà con chi halae non con chi si èagli sciamani”. Il neo-ministro dell’Agricoltura, Teresa, traccia la linea sulla lotta alla, la malattia che da anni colpisce gli ulivi pugliesi. L’esponente del Pd specifica che “non dobbiamo alimentare polemiche” ma “dare risposte ad un settore che merita di tornare al centro del Paese”. Nel passaggio di consegne, ha spiegato a Radio 24, “prenderò tutto quello che di buono è stato fatto”. “Dobbiamo garantire – ha aggiunto – continuità alle istituzioni, non rivoltare come un calzino il ministero ma farlo funzionare”. E tornando sullaha quindi accusato ricordando la recente pronuncia della Corte di giustizia Ue sulla gestione dell’emergenza in Salento: “Non è stato fatto tutto quello che ...

