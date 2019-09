Uomo fa una fine orribile | muore soffocato da una montagna di fagioli alta sei metri

Fonte : baritalianews

(Di martedì 10 settembre 2019) Un operaio ha fatto una, è mortosotto diverse tonnellate di legumi. La morte assurda si è consumata alla periferia di una piccola città in Colorado. L’stava lavorando in un deposito di legumi e per cause in via di accertamento da parte della Polizia del posto, è rimasto intrappolato sotto unadioltre 6. I soccorritori sono arrivati subito sul posto ma per tirare fuori l’hanno dovuto lavorare più di un’ora. I soccorritori che hanno dovuto lavorare a mani nude per cercare di salvare l’, si sono subito resi conto che non c’era più nulla da fare per il povero operaio. L’operaio era morto, dopo qualche minuto, sotto il notevole quantitativo diche gli era caduto accidentalmente addosso.

