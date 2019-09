Post vacation syndrome? Dagli esperti i consigli per non trasformare in un incubo il

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Tornare in ufficio dopo una lunga e rilassante vacanza rappresenta per milioni di persone la principale causa di stress e ansia. Il benessere di una passeggiata in riva al mare lascia ilo alla miriade di e-mail a cui rispondere e al carico di lavoro lasciato in sospeso prima della partenza, causando forte malessere fisico e psicologico. Un quadro clinico fortemente negativo che prende il nome di “” e che secondo un’indagine britannica pubblicata su Mirror colpisce il 57% dei lavoratori: i sintomi più avvertiti al rientro dalle vacanze estive sono depressone, rabbia e spossatezza. E ancora, secondo una ricerca pubblicata dal New York Times, il 45% dei lavoratori ha ammesso di non godersi appieno gli ultimi giorni di vacanza proprio per via dell’ansia di dover tornare alla routine lavorativa. Ma quali sono idegliper non tramutare in un...

