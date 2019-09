Palermo | la sinistra apre ai 5 stelle | “Tempi maturi per allargare maggioranza” La

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Il centrole porte della maggioranza al Movimento 5. Ma i grillini declinano: preferiscono rimanere all’opposizione. Succede a, capoluogo di quella Sicilia storico laboratorio politico recentemente anticipata dal governo nazionale che vede Pd e M5s governare insieme. Anche per questo motivo Giusto Catania, assessore di Leoluca Orlando al comune di, ha teso la mano ai grillini parlando di “tempiperla maggioranza in Sala delle Lapidi e al governo della città”. “Siamo stati i primi a voler costruire un dialogo col MoVimento 5. All’inizio di questa nuova consiliatura, nel 2017, mentre i grillini praticavano la linea dell’isolazionismoComune propose e votò Ugo Forello, il loro candidato sindaco, come vice presidente del Consiglio Comunale. Fummo molto criticati per questa apertura di ...

