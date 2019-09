Lecce | auto tampona un tir e rimane incastrata sotto al mezzo | muore una 57enne

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 10 settembre 2019) Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina 10 settembre in provincia di, precisamente sulla strada provinciale che collega le cittadine di Trepuzzi e Squinzano. Sono ancora tutte in corso di accertamento le cause che hanno portato una Fiat Panda a urtare un tir di proprietà di una ditta specializzata in trasporti industriali ed eccezionali. Alla guida della vettura, che viaggiava in direzione di Squinzano, c'era laMarta Santi, originaria di Trepuzzi. Il sinistro si è verificato proprio all'uscita della cittadinase. Purtroppo, nonostante i soccorsi siano giunti immediatamente, per la donna non c'è stato nulla da fare: è deceduta in pochi minuti, in quanto sarebbe rimastanella piccola utilitaria. Illeso il conducente del tir Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale onlinePrima, l'si è conficcata con il cofano ...

