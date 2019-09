Kylie Jenner manda in tilt i follower | lo scatto da urlo per Playboy

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Alessandro Zoppo Quasi 10 milioni di like in poche ore per la foto della social mogul, che si mostra senza veli sui social con il compagno Travis Scottsulle orme di Kim Kardashian. La social mogul ha postato sul suo profilo Instagram una foto senza veli per il servizio che ha realizzato pered è immediata pioggia di like. “Quando Houston incontra Los Angeles”, ha scritto la beauty guru, che mostra il suo famoso lato B posando accanto al compagno, il rapper Travis Scott. Unico indumento indossato: un cappello da cowboy. E i fan hanno apprezzato. Lodella neo mamma, 22 anni, che su Instagram conta 146 milioni di, è stato subito gradito da quasi 10 milioni di persone. La foto, nelle prossime ore, rischia di superare il record dei 18 milioni di like incassato dalla prima immagine pubblicata in compagnia della figlia Stormi, che è stata per ...

