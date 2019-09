Fonte : wired

(Di martedì 10 settembre 2019) È il nuovo crossover sportivo di Kia di taglia media. Andrà a vedersela con il settore più caldo e più importante del mercato (circa il 30% del totale). Le armi per competere alla pari le ha, a partire dai contenuti tecnologici, passando dal comportamento suiper arrivare al prezzo. Primissima impressione? Ti siedi e ti senti a tuo agio. Aiuta prima di tutto un sedile ben sagomato, contano le belle lavorazioni di plastiche e tessuti e anche il bel gioco cromatico basato su contrasti netti. Ma, a fare la differenza è tutto quanto riguarda schermi e strumenti. Sulla nuovafa infatti il suo esordio il cruscotto digitale che la casa coreana ha battezzato Supervision, largo ben 12,3 pollici. Non è di quelli che permettono di duplicare la visone della mappa del navigatore, ma non ce ne si accorge perché al suo fianco c’è un secondo schermo da 10,2 pollici, ed è ...

MilanoCitExpo : Kia XCeed, la nostra prova su strada #DipartimentoInnovazioneTecnologia - lelelatta : RT @seaautomobili: #inviaggioconSEA - Ti stupiremo ancora una volta. Nuova #KiaXCeed. L’attesa è quasi finita. Iscriviti su - seaautomobili : #inviaggioconSEA - Ti stupiremo ancora una volta. Nuova #KiaXCeed. L’attesa è quasi finita. Iscriviti su… -