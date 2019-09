Juve | Demiral protagonista con la Turchia | sembra prossimo il debutto in bianconero

Calciomercato Juventus - sarebbe possibile lo scambio Demiral-Suso con il Milan : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che in questo momento ha abbondanza di difensori centrali. Il nuovo acquisto De Ligt non è sceso in campo alla prima di campionato contro il Parma, mentre Rugani non finirà alla Roma, che ha appena ufficializzato Smalling. Demiral, che ha dimostrato di essere un giocatore molto interessante, è finito nel mirino del Milan. La dirigenza rossonera apprezza non poco il ...

La Juventus preferirebbe cedere Rugani piuttosto che Demiral : Questi ultimi giorni di mercato sono molto frenetici per i dirigenti delle squadre che stanno cercando di piazzare gli ultimi colpi. Anche la Juventus è all'opera e sta cercando soprattutto di sfoltire la rosa. Al centro del mercato bianconero ci sono soprattutto tre giocatori Daniele Rugani, Merih Demiral e Mario Mandzukic. Il futuro dei due difensori, però, sembra essere strettamente legato. Infatti, la Juve preferirebbe cedere Daniele Rugani ...

Demiral si presenta un onore essere alla Juventus : Demiral:"Sono contento di essere alla Juventus, una squadra molto importante: per me e' una fortuna e voglio adattarmi in breve tempo".

Juventus - Demiral pronto a convincere Sarri : “un onore essere bianconero” : “Sono molto contento di essere qui. E’ una fortuna per me. La Juventus è una squadra importante. Spero di adattarmi molto presto”. Sono le dichiarazioni di Merih Demiral nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo difensore della Juventus, il calciatore si candida ad essere protagonista. “Per arrivare qui ho fatto molti sforzi. Ho lavorato duro ed essere qui è un sogno che si avvera. E’ un ...

