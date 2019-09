Governo | Segre | ‘uso farsesco simboli religiosi | mi ricorda ‘Gott mit uns”

La senatrice a vita Segre : “Preoccupata da imbarbarimento e razzismo diffuso. Governo difenda democrazia nata da Resistenza” : “Mi accingo a esprimere fiduciosa un voto favorevole a questo Governo”. Così la senatrice a vita Liliana Segre interviene al Senato nel corso del dibattito sulla fiducia al nuovo esecutivo. “Il mio atteggiamento di fronte alla nascita del Governo – dice ancora – è di preoccupazione e allo stesso tempo di speranza. Ho temuto un inesorabile imbarbarimento della nostra società” e ora “mi attendo che il ...

Sottosegretari del Governo Conte bis : ci saranno Piero De Luca e Raffaele Topo : La lista dei nomi più probabili per andare a ricoprire il ruolo di Sottosegretario del governo Conte. Tra sorprese e conferme, regge l'asse fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e ottengono ruoli di responsabilità anche gli esponenti di Liberi e Uguali. Nella giornata di domani le decisioni definitive.Continua a leggere

Governo Conte bis - la ‘battaglia’ non è finita : si tratta per i sottosegretari. I nomi : Governo Conte bis – Rush finale per la composizione della squadra dei sottosegretari. La data cerchiata di rosso sul calendario è quella di mercoledì mattina, termine entro il quale Luigi Di Maio ha chiesto ai gruppi 5 Stelle di Camera e Senato di votare rosa di nomi, dalla quale saranno scelti i futuri membri del sottoGoverno in quota M5S. Ogni Commissione, a quanto si apprende, dovrà selezionare 5 figure, da sottoporre poi al capo politico per ...

Governo Conte bis - via alla partita dei sottosegretari : De Luca jr guida la pattuglia dei campani in corsa : Quattro campani ministri, un buon segnale per la politica locale. Un riconoscimento che dovrà ora tradursi in atti concreti. Intanto, però, all'interno della componente campana...

Governo : si apre partita sottosegretari - tra dem in pole Misiani e Quartapelle/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Un altro passaggio al Governo potrebbe essere quello di Lia Quartapelle. La giovane deputata dem con una solida preparazione in politica internazionale, in particolare sul mondo africano, è stata a lungo inserita nel toto-ministri. Ora per Quartapelle potrebbe prospettarsi la carica di vice alla Farnesina. Anche la renziana Anna Ascani, vicepresidente dem, è stata fino all’ultimo data per certa nel Governo. Non è ...

La storia segreta della crisi di Governo E se non fosse stata un imprevisto? : Ripercorrendo il mese che ha cambiato il corso della politica e il colore del governo, si scorgono così tanti indizi che è difficile non elevarli a prove

Governo - è nato il Conte bis : Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro sottosegretario. Alle 10 il giuramento Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Conte ha sciolto la riserva : domani alle 10 il giuramento. Ecco il Governo : 21 ministri - Fraccaro sottosegretario La lista completa : i nomi| Ritratti : Dopo il via libera incassato con il voto su Rousseau, Conte ha definito la squadra dei ministri del nuovo esecutivo. Lamorgese è il nuovo ministro dell’Interno, mentre alla Difesa va Guerini e agli Esteri Di Maio. Il sottosegretario sarà Fraccaro