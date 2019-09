Fdi | contro inciucio Pd-M5s siamo pronti ad occupare Aula Pisana

Fdi in Aula contro ‘patto poltrona’ Pd-M5s : ‘no a inciucio’ : Roma – Prima seduta di Assemblea capitolina dopo la pausa estiva ed e’ subito protesta da parte dei consiglieri di Fratelli d’Italia in Campidoglio, che sono saliti tra gli scranni della Giunta e hanno esposto sulla poltrona della sindaca Virginia Raggi cartelli contro il neo Governo giallorosso e il ‘patto della poltrona’ tra Pd e M5S. “Dopo la pausa estiva si ritorna in Aula in Campidoglio con tutto un altro ...

Fiducia - Fdi e Lega in piazza contro il governo. Salvini : «I porti li chiudiamo noi» : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Fiducia - Fdi e Lega in piazza contro il governo. Salvini : «Quota 100 via? Li chiudiamo nel palazzo» : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Fdi e Lega con tricolori in piazza contro il governo. Meloni : lavoro per coalizione ampia - Salvini è leader del Carroccio : Al via a Roma a piazza Montecitorio la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia durante il voto di fiducia alla Camera all'esecutivo giallo-rosso. Giorgia Meloni ha invitato a scendere in piazza solo con bandiere tricolori, esortando alla partecipazione "i cittadini che vogliono dire che questo governo è una vergogna, un inganno e una truffa ai danni degli italiani". Non solo "elettori del centrodestra, anche chi ha votato il Movimento 5 ...

"I forconi contro questo governo". Fdi in piazza contro Pd-M5s : «Ogni volta che il popolo cerca di trovare democraticamente la propria strada ecco che arriva l’autoregolamentazione della falsa élite il cui unico scopo è perpetuare se stessa». Per Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è questo il dispositivo del «patto della poltron

Stranieri contro consigliere Fdi : Stai attento a girare da solo : consigliere comunale di FdI minacciato per aver pubblicato un video di una donna di colore che non cede il posto a un'anziana invalida... Il capogruppo di Fratelli d’Italia per il consiglio comunale di Ancona, Angelo Eliantonio, ha ricevuto pesanti minacce via mail dopo aver pubblicato su Facebook il filmato amatoriale, girato all’interno di un bus, dove si vede una donna di colore seduta in un posto riservato agli invalidi mentre si ...

'Ndrangheta - blitz contro la cosca Libri : anche politici del PD e di Fdi al loro servizio : Una grande operazione della Polizia di Stato, avvenuta con la coordinazione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha portato all'arresto di ben 17 persone legate alla 'Ndrangheta. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato da un articolo della Stampa, la maggioranza degli individui posti in arresto risultano essere affiliati alla potente cosca Libri. Oltre ai vertici dello ...

'Ndrangheta - blitz contro la cosca Libri : arrestati Romeo e Nicolò - capigruppo Pd e Fdi in Regione Calabria : 'Ndrangheta, blitz della polizia contro la cosca Libri di Reggio Calabria: decine di agenti della squadra mobile di Reggio e dello Sco hanno eseguito 17 misure cautelari, 12 in carcere e 5 ai...

Il vicepresidente (Fdi) del Consiglio Comunale di Vercelli contro i gay : “Ammazzateli tutti” : Il post di Giuseppe Cannata, eletto nelle file di Fratelli d’Italia, è stato cancellato ma rimangono gli screenshot. Giorgia...

Vercelli - esponente di Fdi contro i gay : "Ammazzateli tutti" : Parole shock su Facebook da parte di Giuseppe Cannata, esponente di Fratelli d’Italia, vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli e membro dell'Ordine provinciale dei medici e odontoiatri. Commentando un articolo del senatore Pillon del 2018 relativo alle famiglie arcobaleno, Cannata scrive: "Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili". Immediate le reazioni e tantissime le segnalazioni a Facebook, con il post che è stato rimosso ...

Vercelli - il vicepresidente del consiglio comunale (Fdi) contro i gay : “Ammazzateli tutti” : "Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili": è il commento, con un post su Facebook, del vicepresidente del consiglio comunale di Vercelli, Giuseppe Cannata, esponente di Fratelli d'Italia. A pubblicare lo screenshot del post (poi cancellato) è l'Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia, che chiede le sue dimissioni.Continua a leggere