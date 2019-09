Bimbo usa risparmi di un viaggio a Disney per aiutare sfollati Dorian

Smantellata banda di narcotrafficanti in Calabria. Usava Bimbo di 8 anni : Ricorreva persino a un bimbo di otto anni, figlio di uno dei boss, una banda di narcotrafficanti operante fra Gioia Tauro e Rosarno Smantellata con un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. È stata data esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerose persone accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'organizzazione era strutturata in ...

Usa - l'uragano 'Dorian' fa davvero paura : c'è la prima vittima - è un Bimbo di otto anni : Sono arrivate le prime cifre dei danni che il passaggio dell'uragano "Dorian" sta provocando alle isole Bahamas in queste ore. La tempesta, classificata oramai di categoria 5, sarebbe una delle più forti mai registrate nell'oceano Atlantico. Adesso l'occhio del ciclone si sta lentamente spostando verso la costa orientale degli Stati Uniti, dove ieri dalle ore 12:00 locali (le 18 in Italia) è scattato l'ordine di evacuazione, soprattutto lungo le ...

Bologna - chiusa l’asta benefica per le maglie Helmut Haller : il ricavato a Bimbo Tu Onlus e AIL : Si sono chiuse le aste benefiche per le maglie utilizzate dal Bologna in occasione dell’amichevole internazionale contro l’Augsburg disputata sabato 3 agosto alla WWK Arena di Augusta. In quell’occasione i rossoblù erano scesi in campo con una maglia speciale che riportava sul retro il numero del giocatore che la indossava e il cognome Haller, in onore di Helmut Haller, leggenda del Bologna protagonista dell’ultimo scudetto rossoblù, nato ...

Migranti - sbarcano in 48 a Lampedusa : “Altri sono morti in mare - anche un Bimbo di 5 mesi” : Un barcone con a bordo 48 Migranti è arrivato autonomamente a Lampedusa: l'imbarcazione non è stata individuata nel Mediterraneo prima del suo approdo nel porto italiano. Secondo quanto raccontano i Migranti, alcune delle persone che erano a bordo sono cadute in mare: tra queste c'erano anche un bimbo di soli cinque mesi e un ragazzo di 30 anni.Continua a leggere

Lampedusa - arrivano in 48 su un piccolo peschereccio ma raccontano : " Ci sono morti in mare - anche un Bimbo di 5 mesi" : I migranti sbarcati hanno parlato ai medici di un non meglio precisato incidente. Altri 50 approdati sulla spiaggia di Punta Bianca nell'Agrigentino. Mediterraneanhope: "Date un porto a Open Arms"

Usa - Bimbo di 3 mesi muore dopo essere caduto dalle braccia della madre durante lite in strada : La mamma di 26 anni è accusata di omicidio e false dichiarazioni dopo aver raccontato una versione diversa alla polizia nascondendo la lite fatale. La giovane mamma aveva litigato con un'altra donna per futili motivi davanti a un negozio di articoli di bellezza.Continua a leggere

L’uomo che ha picchiato la compagna usando il Bimbo di 2 mesi come mazza fino a ucciderlo : L'incubo vissuto da Samantha George, britannica del Galles del Sud, che ha visto il compagno afferrare per i piedi il figlioletto di appena otto settimane e usarlo come una clava per picchiare lei fino a ucciderlo.Continua a leggere

Ragusa - Martina Aprile investita e uccisa da un'auto mentre butta la spazzatura : lascia un Bimbo piccolo : Una giovane mamma di 24 anni, Martina Aprile, è stata travolta da un'auto che l'ha investita e uccisa sul colpo. La ragazza, una cameriera, aveva terminato il suo turno di...