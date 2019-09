App per sostituire facce | le migliori da usare

Samsung Galaxy Fold potrà contare su centinaia di App ottimizzate per il suo display pieghevole : A dire di Samsung sono già "centinaia" le applicazioni ottimizzate per garantire a chi acquisterà il Samsung Galaxy Fold di beneficiare di un'esperienza unica L'articolo Samsung Galaxy Fold potrà contare su centinaia di app ottimizzate per il suo display pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Case per studenti - ecco come rendere l’immobile più Appetibile : I grandi investitori puntano sugli studentati, in Italia ancora pochi se paragonati al resto d’Europa. E si differenziano per fascia, dallo standard al lusso

Scuola : dalla primaria all'università - tutte le App per il ritorno sui banchi : Roma, 9 set. (Labitalia) - Il rientro sui banchi, che siano quelli della Scuola materna o quelli de[...]

Von der leyen Approva lista Commissari Ue - Gentiloni per l'italia : ecco i nomi : La presidente eletta Ursula von der leyen ha approvato la lista dei 27 Commissari designati Unione Europea. Gentiloni per l'italia

Precari e senza diritti : Apple e Foxconn sotto accusa in Cina per la produzione di iPhone 11 : Un report dell'organizzazione non governativa americana «China Labor Watch» parla di violazioni dei diritti dei lavoratori nella fabbriche e disparità di trattamenti.

Torino - assessora e ministra : alcuni consiglieri M5s polemici per il doppio incarico a Pisano. Appendino : “Durerà massimo due settimane” : Il doppio incarico di Paola Pisano, assessora della giunta di Chiara Appendino a Torino e ora anche ministra all’Innovazione del nuovo governo di Giuseppe Conte, non piace ad alcuni consiglieri M5s. I malumori circolavano nei giorni scorsi dopo il giuramento del nuovo esecutivo, ma soltanto all’inizio di questa settimana sono emersi con chiarezza. A esprimerli è stata una dei “dissidenti” della maggioranza pentastellata, Daniela Albano, ...

Governo - Lega invoca elezioni e Conte contrattacca : “Voto per poltrone?”. Applausi Pd-M5s e ‘bacioni’ dem : Scontro Conte-Lega durante la replica del presidente del Consiglio in Aula alla Camera, prima delle dichiarazioni di voto per la fiducia al nuovo esecutivo targato M5s-Pd-LeU. “Ripetere all’infinito la parola ‘tradimento’ non potrà cambiare la realtà dei fatti: questa è una grande mistificazione”. Se le opposizioni di destra rivendicavano il ritorno alle urne, Conte li ha sfidati, accusando la Lega “scarsa coerenza“, “irresponsabilità” e di ...

LA VEDOVA DELL'ISIS/ Arrestata l'ex moglie del rApper Deso Dogg ucciso in Siria : Era andata in Siria per unirsi all'Isis con il primo marito, dopo la sua morte aveva sposato il rapper tedesco Deso Dogg anche lui terrorista islamista

Governo - ok a legge sulla rAppresentanza sindacale per fissare salario minimo. E taglio del cuneo “tutto a vantaggio dei lavoratori” : Il salario minimo sarà fissato prevedendo l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come previsto dall‘articolo 39 della Costituzione, finora inattuato. Una scelta che richiederà, come primo passo, l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale. In parallelo occorre “individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine ...

Classifica Vuelta a España 2019 - sedicesima tAppa : Roglic rafforza la maglia rossa - Valverde a 2’48”. Pogacar e Lopez per il podio : Primoz Roglic è sempre più padrone della Vuelta di Spagna, oggi lo sloveno ha guadagnato una manciata di secondi su Alejandro Valverde e ora può contare su addirittura 2’48” di vantaggio sul Campione del Mondo alla vigilia del secondo giorno di riposo. Il capitano della Jumbo-Visma ha ormai ipotecato la maglia rossa mentre si infiamma la lotta per il terzo posto tra Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez che sono separati da appena 17 ...

Arrestata per terrorismo la vedova del rApper Deso Dogg - il militante Isis ucciso in Siria : Omaima A., vedova del rapper berlinese e militate Isis Deso Dogg, è stata Arrestata nelle scorse ore dalla polizia tedesca ad Amburgo con la pesante accusa di aver fatto parte a sua volta dell'organizzazione terroristica dell'estremismo islamico come componente attiva. Il marito era stato ucciso in Siria.Continua a leggere

Matteo Salvini : “AggrAppati a poltrone per non far votare” : Matteo Salvini: “Aggrappati a poltrone per non far votare” È un fiume in piena il leader della Lega, che si è visto sfuggire sia la poltrona del ministero dell’Interno sia le elezioni anticipate. Salvini ha convocato una manifestazione nei pressi di Montecitorio per protestare contro il nuovo esecutivo. Stavolta non chiedendo con veemenza le elezioni anticipate – ipotesi ormai scartata, a meno di clamorosi ribaltoni al Senato ...

Giro d’Italia 2020 - due tAppe in Puglia per chiudere la prima settimana? Suggestione Vieste - tutte le indiscrezioni : La Puglia potrebbe essere grande protagonista al Giro d’Italia 2020, le ultimissime indiscrezioni sul possibile percorso della Corsa Rosa (rivelate da ReteGargano e rilanciate da Spazio Ciclismo) parlano infatti di due tappe nel Tacco del Bel Paese. Il Salento balzerebbe agli onori della cronaca con una frazione che prevede l’arrivo a Ceglie Messapica, una delle prime città a essersi candidata per ospitare il prestigioso evento, ...

Aerospazio : a Potenza il 5° Appuntamento di “Percorso Innovazione” - ospite d’eccezione Samantha Cristoforetti : Il prossimo 13 settembre alle ore 18:00, presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza, si terrà il quinto appuntamento di “Percorso Innovazione”, la serie di eventi aperti al pubblico istituita da T3 Innovation, la struttura di trasferimento tecnologico della Regione Basilicata, che mira a sensibilizzare il territorio sui temi dell’innovazione e a favorire la crescita del livello di competitività degli stakeholders regionali. L’evento sarà ...