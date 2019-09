Terremoto di magnitudo 4 2 al largo della Calabria | fermati i treni

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 4.2 : Terremoto in Calabria dove una scossa di magnitudo 4.2, si è verificata alle 4:57 di oggi sulla costa nord occidentale della regione, con epicentro in mare, nell’area del tirreno cosentino. [DATI #RIVISTI] #Terremoto ML 4.2 ore 04:57 IT del 09-09-2019, Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) Prof=267Km #INGV_23050511 https://t.co/jGgNUs3D8E— INGVterremoti (@INGVterremoti) September 9, 2019 La profondità è stata di circa 267.3 Km ...

Scossa di Terremoto al Sud Italia - magnitudo 4.2 : bloccate le linee ferroviarie : Ci risiamo, una forte Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4.57 al largo della costa della provincia di Cosenza in Calabria. Cosa è successo? L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato l’epicentro ad una profondità di 267 chilometri. In seguito alla Scossa, come accade in questi casi, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani ...

Terremoto di magnitudo 3 - 4 in Calabria : Gabriele Laganà L’epicentro della scossa di Terremoto, di magnitudo 3,4, è stato registrato a 4 km ad ovest di Cerisano, comune in provincia di Cosenza Paura nel pomeriggio in Calabria. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,4 della scala Richter è stata registrata a 4 km ad ovest di Cerisano, comune situato alle porte di Cosenza. La notizia è stata pubblicata dall’IngvTerremoti nel suo profilo Twitter. Le scosse sono state avvertite ...

Terremoto nel Pacifico : scossa di magnitudo 6.7 alle isole Fiji [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nell’Oceano Pacifico. La scossa, di magnitudo 6.7, si è verificata alle ore 17:54 ora italiana, alle 3:54 ora locale. Il sisma è stato localizzato con epicentro nelle isole Fiji, nell’Oceano Pacifico, mentre ipocentro a 604 Km di profondità. L'articolo Terremoto nel Pacifico: scossa di magnitudo 6.7 alle isole Fiji [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

