Quale serie tv sarà la prossima Game of Thrones? Ve lo diciamo in podcast

Il licenziamento di Meredith - Alex e Richard in Grey’s Anatomy 16 : Quale futuro per i medici storici della serie? : Grey's Anatomy 16 ripartirà esattamente dai fatti del finale della quindicesima stagione e tra i più clamorosi c'è sicuramente il licenziamento di Meredith, Alex e Richard da parte della Bailey. Tutti a vario titolo coinvolti nella truffa assicurativa ordita dalla Grey per consentire ad una bambina immigrata clandestinamente negli Stati uniti di ottenere un'operazione chirurgica necessaria, i tre medici devono affrontare le conseguenze del ...

Chris Messina in The Sinner 3 al fianco di Matt Bomer e Bill Pullman : Quale sarà il nuovo caso della serie? : Chris Messina in The Sinner 3 è solo l'ultimo arrivo di una stagione che promette scintilla. La serie antologica continua ad andare avanti e si prepara a regalare al suo pubblico il terzo caso per il detective Harry Ambrose interpretato dall'ottimo Bill Pullman. Ancora una volta sarà lui a fare da anello di congiunzione tra la seconda e la terza stagione occupandosi di un caso nella periferia di Dorchester, nello stato di New York. Il ...

Il Commissario Montalbano : Quale futuro per la serie tv con Luca Zingaretti? : Luca Zingaretti e Andrea Camilleri Tra i tanti ricordi e messaggi di cordoglio per la morte di Andrea Camilleri non poteva mancare quello di Eleonora Andreatta. Il direttore di Rai Fiction ha definito lo scrittore una sorgente viva e vitale di storie. Ecco le sue parole. “Andrea Camilleri ci consegna un’esperienza e un lascito unici, per tutti, per i lettori, per gli spettatori e, in particolare per la Rai il cui cammino che s’intreccia in ...