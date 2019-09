Milano | incendio in un' area dismessa della stazione centrale | nessun ferito

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Si sono vissuti momenti di apprensione questa mattina, 9 settembre, intorno alle ore 6.30, presso ladi, dove all'improvviso è divampato un, fortunatamente in un'. La zona sarebbe usata anche da alcuni senza tetto che nottetempo vi trovano riparo: stamane però non c'erao, almeno così hanno rilevato i Vigili del Fuoco del distaccamento provinciale, giunti immediatamente sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione. I pompieri hanno lavorato a lungo per poter avere la meglio sulle fiamme. Il denso fumo nero prodotto dalla combustione era visibile da diversi chilometri di distanza, così come dimostrano le immagini diffuse dai media locali e nazionali. Sono ancora in corso di accertamento le cause del rogo. Chiuse alcune stradezona Come si sa, ladei treni disi trova nel pieno centro del capoluogo lombardo. Per ...

giuliabottini : MilanoToday: Milano, grosso incendio in Stazione Centrale: a fuoco un'area dove si rifugiano i clochard.… - nuovalepanto : RT @PossoAnche: Apro con questa notizia! #Milano Incendio vicino stazione centrale etc.. #Buongiorno #goodmorning - peppiniellopz : RT @magicaGrmente22: Ha interessato un’area dismessa della stazione Centrale di Milano, dove solitamente trovano rifugio per la notte i sen… -