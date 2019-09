Il Segreto | Adela accusata di essere un' anarchica | viene minacciata e sequestrata

Il Segreto - spoiler : Adela viene sequestrata durante le ore di lavoro : Nei prossimi appuntamenti italiani uno storico personaggio femminile della popolare soap opera spagnola Il Segreto si troverà in serio pericolo. La donna in questione è Adela Arellano (Ruth Llopis) che purtroppo farà i conti con uno spiacevole imprevisto legato alla sua professione. L’insegnante avrà un grosso problema con la giustizia poiché i genitori dei suoi alunni la denunceranno per farle perdere la sua occupazione lavorativa. Sarà una ...

Il Segreto anticipazioni : ADELA nei guai - ecco perché : Una nuova storyline de Il Segreto avrà come protagonista ADELA Arellano (Ruth Llopis); la maestra di Puente Viejo, nelle prossime puntate italiane della telenovela, verrà infatti denunciata alle autorità a causa del suo lavoro. Scopriamo insieme per quale motivo… Il Segreto, news: ADELA viene denunciata Dando uno sguardo alle anticipazioni si intuisce che tutto comincerà quando ADELA riceverà in municipio la copia di una regolare denuncia nei ...

Il Segreto Anticipazioni 23 luglio 2019 : Adela si sente male dopo la rivelazione di Irene. Ecco cosa le ha detto... : Mentre continuano gli scontri tra Isaac e Antolina, Francisca scopre un nuovo nemico. La povera Adela intanto accusa un grave malore. Se la caverà?

Trame Il Segreto al 26 luglio : Carmelo devastato dalla possibile dipartita di Adela : Nuovi episodi in compagnia della longeva soap opera spagnola, intitolata "Il segreto". Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 22 fino a venerdì 26 luglio svelano che, al centro delle Trame, ci sarà il personaggio di Maria. La giovane donna deciderà di presentare l'amico Roberto a Fernando: il Mesia avrà la possibilità di fare la conoscenza del cubano. L'uomo, però, non sarà contento di questo arrivo inaspettato pensando ...

Il Segreto trame al 26 luglio : Elsa ha mentito sulla sua eredità - Adela ha un malore : Torna l'appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato iberico punta di diamante dei pomeriggi di Canale 5. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Julieta Uriarte farà perdere le proprie tracce mentre Adela verrà ricoverata in ospedale dopo un malore. Infine Elsa Laguna dirà ad Alvaro Fernandez di essere ricca. Il Segreto: Fernando geloso di Maria e Roberto Le anticipazioni de Il Segreto, riferite alle nuove puntate in onda ...