Governo | Salvini in piazza | “Cambieranno quota 100? Non li faremo uscire dal Palazzo”

FdI e Lega con tricolori in piazza contro il Governo. Meloni : lavoro per coalizione ampia - Salvini è leader del Carroccio : Al via a Roma a piazza Montecitorio la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia durante il voto di fiducia alla Camera all'esecutivo giallo-rosso. Giorgia Meloni ha invitato a scendere in piazza solo con bandiere tricolori, esortando alla partecipazione "i cittadini che vogliono dire che questo governo è una vergogna, un inganno e una truffa ai danni degli italiani". Non solo "elettori del centrodestra, anche chi ha votato il Movimento 5 ...

Salvini e Meloni in piazza contro il Governo. E su Twitter impazza l'hashtag #PapeeteInPiazza : Mentre Giuseppe Conte chiede la fiducia per il suo nuovo governo composto da ministri di MoVimento 5 Stelle, PD, Liberi e Uguali più il "tecnico" Luciana Lamorgese, Fratelli d'Italia e Lega, come promesso, manifestano fuori dalla Camera dei Deputati, in piazza Montecitorio, anche se non usano vessilli di partito, ma solo bandiere Tricolori, anche se fin dall'inizio della protesta si sono visti saluti romani.Si sa benissimo, comunque, che gli ...

Ocean Viking - il nuovo Governo davanti a un bivio : Salvini o Europa? : Luciana Lamorgese (Foto: Cosimo Martemucci/Sopa Images via Zuma Wire/Ipa) Proprio nei giorni della fiducia alla Camera, il governo Conte bis rischia di ritrovarsi subito alla prova sull’immigrazione. L’imbarcazione Ocean Viking di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere ha soccorso ieri, al largo della costa libica, 50 persone che si trovavano su un gommone in avaria. Fra di loro 12 minorenni e una donna incinta. Potrebbe essere il primo banco ...

Roberto Maroni : "Pd e M5s tenuti insieme dagli errori di Salvini. Il Governo? Durerà - ci sono 400 nomine da fare" : Cosa tiene insieme Pd e M5s al governo? Roberto Maroni non ha dubbi: “Gli errori di Salvini”, risponde in un’intervista al Mattino. Di ritorno da Cernobbio, l’ex ministro dell’Interno è convinto che l’esecutivo che riceverà la fiducia oggi alla Camera non avrà vita breve. Ci sarà “attrazione fatale”, sulle 400 nomine da fare entro l’anno prossimo. Quanto a ...

Matteo Salvini - Ilvo Diamanti e la confessione sul Governo nel giorno della fiducia - perché è una farsa : "La Lega, oggi, appare isolata". Questo il quadro politico delineato da Ilvo Diamanti, nel giorno della fiducia al governo giallorosso: "I sondaggi più recenti segnalano un calo significativo della Lega (2-4 punti in meno rispetto alle Europee). Ma soprattutto della popolarità personale del leader.

Berlusconi : "Chi aiuta il Governo è fuori - non capisco più Salvini" : Intervistato dal 'Giornale' il leader di Forza Italia parla del futuro del centodestra che "per noi è l'orizzonte naturale"...

Silvio Berlusconi : “Salvini è incomprensibile - ma chi aiuta il Governo Conte è fuori da FI” : Alla vigilia del primo voto di fiducia per il governo Conte bis, Silvio Berlusconi avverte i suoi parlamentari, provando a mettere a tacere le voci che vogliono un "aiutino" da parte di Forza Italia alla maggioranza. E su Salvini dice: "A volte è incomprensibile, non parla mai di centrodestra".

Quota 100 - Salvini : “Se il Governo proverà a cancellarla dovrà passare sui nostri corpi” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia la sua battaglia per difendere a tutti i costi la Quota 100, l'anticipo pensionistico introdotto dal governo di cui faceva parte: “Se questi proveranno a cancellare Quota 100 per tornare alla legge Fornero dovranno passare sopra i nostri corpi, non lo permetteremo”.Continua a leggere

Sondaggi politici - Governo M5sPd non piace agli italiani : ma Conte supera nel gradimento Salvini : Gli ultimi Sondaggi mettono in luce lo scarso gradimento degli italiani per il neo-nato governo Conte 2: l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd non piace agli elettori. Allo stesso tempo, però, sale il gradimento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che gode di una fiducia maggiore di Matteo Salvini, ora in calo.

Governo - Salvini furioso col giornalista Rai : “Vergognati - schifoso che non sei altro” : Alla festa della Lega di San Gemini, in provincia di Terni, Matteo Salvini ha risposto al caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, che in un post su Facebook lo aveva attaccato così: “Non sai fare nulla, tempo sei mesi e ti spari” fino a tirare in ballo la figlia del leader del Carroccio, “mi spiace per lei, ma avrà tempo di riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”. “Tirare in mezzo una bambina ...

Governo - Salvini lunedì sarò in piazza contro il Governo delle poltrone : Governo, Salvini: "lunedì sarò in piazza senza bandiere di partito, contro il Governo delle poltrone che ha fatto un giochino di palazzo".

Lega - Maroni : “Non mi è piaciuta la mossa di Salvini. Io sarei rimasto al Governo” : A Roberto Maroni è piaciusta la scelta di Matteo Salvini di far cadere il governo con il Movimento 5 stelle? “No. Io avrei fatto un’altra mossa cioè quella di rafforzarmi all’interno del Governo magari chiedendo al governo Conte il ministero delle Infrastrutture dopo la vittoria sulla Tav e magari anche il Mef. Penso ci fosse l’opportunità di continuare nell’esperienza di governo“, dice il predecessore dell’attuale segretario ...