Ciro e Federica eliminati da Temptation Island Vip | Marcuzzi dura

Ciro Petrone e Federica Caputo : età - altezza - peso e figli : Ciro Petrone deve la sua fama a Gomorra, la serie televisiva diretta da Matteo Garrone e tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. È il 2008 e l’attore viene scelto per impersonare il ruolo di Pisellino (suo soprannome anche nella realtà). Nel cast tantissimi gli attori di talento, tutti quanti, da Maria Pia Calzone, che per calarsi nella parte della moglie del boss, Imma Savastano, ha frequentato una (vera) donna della malavita ...

Anticipazioni Temptation 1^ puntata : Ciro Petrone fugge dal resort per raggiungere Federica : È un'anticipazione molto interessante quella che è stata data questo pomeriggio sulla prima puntata di Temptation Island Vip. Sul profilo Instagram ufficiale del reality, infatti, è stato pubblicato un video nel quale si vede Ciro Petrone eludere i controlli della redazione per amore della fidanzata Federica: il filmato si interrompe prima che si sappia se i due ragazzi si sono riabbracciati oppure no. Ciro Petrone: la fuga dal villaggio ...