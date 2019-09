Terrorismo economico e attività maligne | continua lo scontro tra Usa e Iran sul nucleare

Venezuela contro le sanzioni Usa : “Terrorismo economico”. Ma Trump tira dritto : "Terrorismo economico": il Venezuela risponde con durezza alla decisione di Washington di congelare tutti i beni del governo Venezuelano sul territorio degli Stati Uniti, in una mossa volta esplicitamente ad aumentare la pressione sul regime di Nicolas Maduro nella speranza di fare cadere il presidente a vantaggio di Juan Guaido', riconosciuto come capo di Stato ad interim da una cinquantina di Paesi. Per Caracas si tratta di una "aggressione ...