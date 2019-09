Tariffe cellulari chiamate e giga a confronto in Ue | Italia secondo paese come convenienza

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) L', tra luce, gas e tasse locali, è notoriamente ildei rincari, ma ci sono settori economici che, grazie alla concorrenza settoriale, fanno eccezione. Uno di questi è rappresentato dalla telefonia mobile in quanto, acon il resto d'Europa, lesono nel nostrotra le più convenienti. Servizi di telefonia mobile in, lesono scese del 20% nell'ultimo anno Nel dettaglio, innell'ultimo anno leper i servizi di telefonia mobile hanno fatto registrare un calo secco del 20%, in accordo con un'analisi di Facile.it che, prendendo a riferimento non solo i costi per lema anche quelli per il traffico dati, ha confrontato il mercato delledi 12 Paesi Ue. Includendo un traffico dati pari a 45 GB circa per navigare, attualmente un utenteno di telefonia mobile paga in media 12,50 euro al mese, ...

