Serena Williams la superba | non vuole scendere a patti con le sue paure

Us Open - batte Serena Williams in finale e poi scoppia in lacrime. La 19enne Andreescu : “Un sogno” : Lacrime di gioia in conferenza stampa per Bianca Andreescu, la 19enne canadese che in finale agli US Open ha battuto la numero 8 del mondo, Serena Williams. “Ho sognato a lungo questo momento, non mi sembra vero” ha detto Andreescu tra le lacrime. L'articolo Us Open, batte Serena Williams in finale e poi scoppia in lacrime. La 19enne Andreescu: “Un sogno” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Serena Williams - fine impero : travolta dalla baby Andreescu. Us Open - un trionfo storico : Serena Williams travolta in finale degli US Open dalla ragazzina canadese di origini rumene Bianca Andreescu: 6-3-7-5 l’impietoso risultato per la trentasettenne ex regina del tennis mondiale. Prima canadese a conquistare uno Slam in epoca moderna (dal 1968), ha anche negato alla Williams il titolo

Serena Williams perde gli Us Open e il suo team incolpa Meghan Markle - : Sandra Rondini Accusata dal team di Serena Williams di portare sfortuna alla tennista, Meghan Markle ha ignorato tutte le dicerie e si è seduta in tribuna per tifare per l'amica nella finale degli Us Open. Ma la Williams ha perso la sua quarta finale consecutiva Look sportivo per Meghan Markle che ha assistito ieri sera in tribuna d'onore, insieme ad Anna Wintour, Gigi e Bella Hadid, Spike Lee e diverse altre celebrities, alla finale ...

Us Open - colpi più potenti e grande personalità : Bianca Andreescu batte (di nuovo) Serena Williams in finale : Ha vinto la tennista dai colpi più forti e dalla personalità più grande. La notizia, però, è che non è Serena Williams. Bianca Andreescu vince gli Us Open battendo la 23 volte campionessa Major per 6-3 7-5 e conquista il suo primo titolo Slam della carriera. A 19 anni la tennista canadese (di origini rumene) diventa così la prima giocatrice del suo paese ha vincere un trofeo così importante e la prima nata nel 2000 – considerando sia ...

US Open - palla alta e lenta ma Serena Williams sbaglia tutto : l’insolito errore e la vittoria della 19enne Andreescu : Bianca Andreescu ha vinto gli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale, sul cemento di Flushing Meadows a New York. La 19enne canadese di origini rumene, numero 15 del ranking Wta e del tabellone, nella finale, ha battuto la 37enne statunitense Serena Williams, numero 8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 41 minuti. Primo Major in carriera per Andreescu; Serena Williams manca l’obiettivo del suo 24° titolo Slam. Nelle ...

US Open 2019 : Serena Williams - un 24° Slam che rischia di non arrivare mai dopo le ultime quattro finali perse : Serena Williams ha perso, con quella di stanotte, la sua quarta finale Slam consecutiva, rinviando ancora una volta il suo sogno di vincere il ventiquattresimo torneo maggiore in carriera. A toglierle il primato in coabitazione con Margaret Court è stata la canadese Bianca Andreescu, che del tennis femminile potrebbe prendere le redini in un futuro neanche tanto lontano, se riuscisse a evitare infortuni in serie. Per quel che riguarda ...

Meghan Markle a New York - il tifo per Serena Williams e il presunto sgarbo alla Regina : Meghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenMeghan Markel agli Us OpenI tifosi di Serena Williams cominciano a pensare che la presenza della duchessa non sia proprio un portafortuna. Quando c’è Meghan ...

US Open 2019 : il gioco e la forza mentale di Bianca Andreescu piegano Serena Williams. Passaggio di consegne? : Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, o se qualcuno non la conosceva ancora prima di questo torneo, la finale del singolare femminile degli US Open 2019 ha confermato che il mondo del tennis ha una nuova campionessa con la C maiuscola, che risponde al nome di Bianca Andreescu. 19 anni, nata il 16 giugno del 2000 a Mississauga, nell’Ontario, da genitori emigrati dalla Romania, un anno fa la canadese annaspava nelle qualificazioni di Flushing ...

VIDEO US Open 2019 - finale femminile Andreescu-Serena Williams - highlights e sintesi della partita. Trionfo della canadese in due set : Pareva finita sul 6-3 5-1, sembrava di nuovo in equilibrio sul 6-3 5-5, si è definitivamente conclusa sul 6-3 7-5. La finale femminile degli US Open ha confermato la maledizione del 24° Slam di Serena Williams, che non arriva mai, lanciando ulteriormente verso l’alto le quotazioni di Bianca Andreescu. La canadese, con un match interpretato benissimo e in cui ha saputo reagire a un momento di estrema difficoltà, si è presa il terzo torneo ...

US Open 2019 : la prima di Bianca Andreescu - il titolo a New York è suo. Continua la maledizione per Serena Williams : Signore e signori, semplicemente Bianca Andreescu. A Flushing Meadows, quest’oggi, potrebbe esserci stato il passaggio di consegne tra la 19enne canadese e la 23 volte vincitrice di Slam Serena Williams. Ebbene, ha vinto con merito la nordamericana classe 2000, aggiudicandosi il suo primo Major al suo primo US Open. Alla sua quarta presenza Slam, come Monica Seles nel 1990 al Roland Garros, conquista il titolo battendo Serena con il ...

US Open 2019 : la prima di Bianca Andreescu - il titolo a New York è suo. Continua la maledizione per Serena Williams : Signore e signori, semplicemente Bianca Andreescu. A Flushing Meadows, quest’oggi, potrebbe esserci stato il passaggio di consegne tra la 19enne canadese e la 23 volte vincitrice Serena Williams. Ebbene, ha vinto con merito la nordamericana classe 2000, aggiudicandosi il suo 1° Slam al suo primo Major negli States. Alla sua quarta presenza Slam, come Monica Seles nel 1990 al Roland Garros, conquista il titolo battendo Serena con il ...

Andreescu - Young wild and free! Bianca si prende gli US Open : Serena Williams ancora sconfitta in finale : Concentrazione e mentalità da campionessa premiano Bianca Andreescu: la 19enne canadese è la nuova regina degli US Open, battuta Serena Williams in finale Che spettacolo questa sera al Flushing Meadows di New York: la finale femminile degli US Open incorona una nuova regina. A sfidarsi, stasera, sono state Serena Williams, alla sua decima finale nello Slam americano, e Bianca Vanessa Andreescu. E’ proprio la 19enne canadese ad ...

Dove vedere la finale degli US Open tra Serena Williams e Bianca Andreescu : Si gioca questa sera, quando in Italia saranno le 22 italiane: le cose utili da sapere per seguire la partita in diretta

US Open 2019 - è il giorno della finale femminile : duello generazionale tra Serena Williams e Bianca Andreescu : A Flushing Meadows è il giorno della finale del singolare femminile degli US Open 2019, probabilmente la più affascinante che si potesse desiderare, ossia un vero e proprio duello generazionale tra Serena Williams e Bianca Andreescu. C’è un precedente, oltretutto recentissimo, tra le due protagoniste, e risale allo scorso 11 agosto, quando nella finale di Toronto Serena, bloccata dal mal di schiena, dovette ritirarsi sul 3-1 a favore della ...