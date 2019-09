Salvati 50 migranti a largo coste Libia

Sos Mediterranee e Medici senza frontiere hanno soccorso e salvato 50che erano a bordo di una imbarcazione in difficoltà in acque internazionali aldella. Tra i, ora a bordo della Ocean Viking, ci sono 12 minori e una donna incinta. E un guardiatunisino ha bloccato un peschereccio con 11,tra cui 8 donne. Lo rende noto il ministero dell'Interno di Tunisi in una nota,precisando che i,fermati e denunciati, avevano intenzione di raggiungere illegalmente leitaliane.(Di domenica 8 settembre 2019)