Patto di stabilità | Maglie contro Mattarella | ' Tornata la voce coi vampiri di Bruxelles'

Assist di Mattarella al Conte bis : rivedere il Patto di stabilità : Il Capo dello Stato chiede all’Ue un sistema più equo. La Francia appoggia la proposta: ora fare in fretta

Mattarella : Patto di stabilità da cambiare Come farlo? Sei ipotesi di Prodi - Monti - Constancio - Cottarelli - Profumo e Caio : Il presidente della Repubblica ha invocato un progetto europeo «lungimirante, sostenibile ed equilibrato». Le sei proposte di Prodi, Monti, Constancio, Cottarelli, Profumo e Caio

L’assist di Mattarella - modificare il Patto di stabilità e tassare le multinazionali : La chiamata a un'Europa "unita e solidale" che riveda le regole del patto di stabilità arriva a Cernobbio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In un messaggio inviato alla platea del forum Ambrosetti il capo dello Stato vuole che l'Italia torni protagonista a Bruxelles, mette in guardia da "rischi e incertezze" del contesto internazionale e rilancia "un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato, dal punto di vista ...

L’assist di Mattarella - modificare il Patto di stabilità e tassare le amenazionali : La chiamata a un'Europa "unita e solidale" che riveda le regole del patto di stabilità arriva a Cernobbio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In un messaggio inviato alla platea del forum Ambrosetti il capo dello Stato vuole che l'Italia torni protagonista a Bruxelles, mette in guardia da "rischi e incertezze" del contesto internazionale e rilancia "un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato, dal punto di vista ...

Mattarella : "Riesame del Patto di stabilità europeo" : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al 45esimo Forum economico Ambrosetti, in corso a Cernobbio, parla di Ue e della necessità di un "riesame del patto di stabilità" europeo. Il messaggio del Capo dello Stato è stato letto dall'ex premier Enrico Letta: "Coesione e crescita sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del patto di stabilità può contribuire a una ...

Mattarella ha chiesto all'Ue di cambiare il Patto di stabilità : Una nuova Europa, più coesa, che riveda le proprie regole per affrontare le sfide del futuro, cambiando il patto di stabilità per investire di più in infrastrutture, innovazione, ricerca ed educazione. Sono queste le linee guida che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha indicato nel messaggio che ha inviato al forum Ambrosetti a Cernobbio. "Coesione e crescita sono gli obiettivi ai quali guardare e il ...

Mattarella : «Rivedere il Patto di Stabilità Fisco più equo - tassare le multinazionali» Parigi : «Ha ragione - cambiare in fretta» : Messaggio del presidente della Repubblica al Forum Ambrosetti a Cernobbio: «Rivedere il sistema di tassazione delle multinazionali per garantire un sistema più equo». E sull’Europa: più investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca

Ue - Mattarella : necessario rivedere Patto stabilità - affrontare tema tasse a multinazionali : È «necessario» un «riesame» del patto di stabilità: lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti di...

Mattarella : necessario riesame Patto stabilità : Mattarella: necessario riesame patto stabilità."L'avvio della nuova legislatura europea offre l'opportunità di poter definire un programma

Mattarella auspica la revisione del Patto di stabilità e un fisco più equo e corretto : All'Unione europea "serve in particolare una stretta cooperazione tra istituzioni e paesi per rilanciare l'integrazione, completare il mercato unico e rafforzare il pilastro sociale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato oggi al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Solo la riaffermazione di un multilateralismo fondato su regole condivise e l'apertura degli scambi potranno rilanciare la ...

Mattarella chiede una revisione del Patto di stabilità e un fisco più equo e corretto : All'Unione europea "serve in particolare una stretta cooperazione tra istituzioni e paesi per rilanciare l'integrazione, completare il mercato unico e rafforzare il pilastro sociale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato oggi al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Solo la riaffermazione di un multilateralismo fondato su regole condivise e l'apertura degli scambi potranno rilanciare la ...

“Riformare le regole del Patto di stabilità in UE”. Il messaggio di Mattarella a Cernobbio : Il Capo dello Stato ha inviato una lettera ai partecipanti al Forum Ambrosetti di Cernobbio: "Il necessario riesame delle regole del patto di stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca“ nell'Unione Europea.Continua a leggere

Ue : Fornaro - ‘riforma Patto stabilità è priorità’ : Roma, 7 set. (AdnKronos) – “L’Europa è a un bivio: proseguire nel predominio del paradigma neoliberista della austerità oppure rilanciare la sua funzione storica di integrazione e riduzione delle diseguaglianze economiche e sociali. La riforma del Patto di Stabilità è la priorità per poter ridare slancio agli investimenti e invertire la marcia nella direzione di una rinnovata Europa sociale”. Lo afferma il ...

Ue : Amendola - ‘bene Mattarella - rivedere Patto di Stabilità’ : Roma, 7 set. (AdnKronos) – “Ha ragione il Presidente Mattarella quando scrive che serve un riesame del Patto di Stabilità. Coesione e crescita per rilanciare gli investimenti in reti, innovazione, educazione e ricerca. L’Ue è la nostra comunità di destino”. Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola. L'articolo Ue: Amendola, ‘bene Mattarella, rivedere Patto di Stabilità’ ...