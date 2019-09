Lo sfogo di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti al Circo Massimo | “Per i giornali

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 8 settembre 2019) Frutto di un clima pre-concerto non idilliaco, per usare un eufemismo, lo show deialdi Roma il 7 settembre, a chiusura del Love Tour, ha risentito non poco delle tensioni dei giorni e delle settimane precedenti. Le voci di crisi all'interno del gruppo (smentite dai diretti interessati), le vendite dei biglietti al di sotto delle aspettative, la tensione data dal primato di unica band italiana ad esibirsi finora al, le pressioni mediatiche intorno all'evento con le previsioni di un flop annunciato non hanno certo favorito un clima di festa. Tanto che dal palco delil frontmanci ha tenuto a levarsi un macigno, più che un sassolino, dalla scarpa: "Grazie per essere qui stanotte: per idovevamo essere in 15 e invece... 'sto cazzo del flop!". Evidentemente l'incubo di unmezzo vuoto e ...

