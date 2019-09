Governo Pd-M5s | niente poltrone ai senatori | la paura è quella di andare a casa subito

Governo - patto in cinque punti Pd-M5s per riformare la Costituzione e dare al Conte bis l’orizzonte della legislatura : Dal taglio dei parlamentari al “pacchetto” di riforme costituzionali, che comprenda anche la legge elettorale in senso proporzionale, la fiducia congiunta e la “sfiducia costruttiva” al Governo, la riduzione dei delegati regionali, i governatori a Palazzo Madama e la parificazione dei requisiti di elettorato. In altre parole, un’autentica revisione della materia ordinamentale. Il tutto da sottoporre a un doppio ...

Governo - M5s sul Blog : “Pronti a riprendere da dove la nostra azione si era interrotta” : Alla vigilia del voto con cui Giuseppe Conte chiederà alla Camera la fiducia per il neonato Governo con il Pd, il M5s si rivolge ai suoi elettori con un post sul Blog delle Stelle: “Siamo pronti a riprendere da dove, per colpa di qualcuno, la nostra azione di Governo si era interrotta – si legge – E lo faremo con i ministri del Movimento 5 Stelle che daranno il massimo per proseguire e rafforzare il nostro lavoro nell’interesse ...

Governo PD-M5S : guerra in commissione della Lega - il piano : Governo PD-M5S: guerra in commissione della Lega, il piano Il Governo PD-M5S ha visto finalmente la luce: dopo aver sciolto la riserva sull’incarico, Conte ha presentato la lista della squadra dei ministri del Governo giallorosso. Tutti accettati, senza richiesta di cambi. Giovedì 5 settembre la squadra di Governo ha giurato sulla Costituzione e tra lunedì e martedì si vota per la fiducia. Nonostante si prospettino maggioranze ...

CONFINDUSTRIA E Governo/ Quel "neocentrismo" di M5s che serve alla ripresa : Dal taglio del cuneo fiscale ai giovani le richieste degli industriali non cambiano. Ma ora sembra che muro dei pregiudizi sia caduto

Governo Conte 2 - Paragone : 'Operazione contro cittadini - tra senatori M5S malumore cresce' : Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, come è noto, hanno trovato un accordo politico per formare una nuova maggioranza e sostenere il Governo appena nominato e presieduto da Giuseppe Conte. Il voto della piattaforma Rosseau ha levato d'impaccio i dirigenti pentastellati rispetto alla direzione politica da intraprendere nello sviluppare un'intesa con i dem. C'è chi, tuttavia, come Gianluigi Paragone, senatore grillino, ha già annunciato ...

Sondaggi politici - Governo M5sPd non piace agli italiani : ma Conte supera nel gradimento Salvini : Gli ultimi Sondaggi mettono in luce lo scarso gradimento degli italiani per il neo-nato governo Conte 2: l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd non piace agli elettori. Allo stesso tempo, però, sale il gradimento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che gode di una fiducia maggiore di Matteo Salvini, ora in calo.

Emmanuel Macron - la Francia benedice il Governo M5s-Pd ma scorda Luigi Di Maio : Guarda come gongola Emmanuel Macron. Va da sé, il galleto francese è contentissimo dell'inciucio italiano che ci sta consegnando il governo M5s-Pd: non dovrà più fare i conti con Matteo Salvini, che della battaglia contro Macron e i diktat francesi aveva fatto uno dei suoi temi principali. E il fatt

Governo-Ue - Moavero : “Rapporti cambiati? Positivo”. Monti : “M5s mai anti-Europa se Renzi non avesse bloccato dialogo un anno fa” : Mercati e Unione europea partigiani con Roma ancora prima di passare dalle parole ai fatti? “Perché no?”, è il coro di risposte di professori, ex ministri e politici intervenuti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Mentre Mario Monti rivendica di aver sempre pensato che i pentastellati non fossero anti europeisti, Pier Carlo Padoan invoca la ritrovata credibilità dell’esecutivo Conte una volta rimescolate le carte. Perfino l’ex ministro Enzo ...

Conte lucido - Di Maio scaltro... Le pagelle del Governo M5S-Pd : Sono appena partiti. Ma alcuni neo ministri li conosciamo bene per frequentazioni nei vari talk, iniziative e dibattiti pubblici, semplici interviste. Oggi Nando Pagnoncelli scrive che il 51% degli italiani è scettico su questo esecutivo. Azzardiamo le prime analisi con... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi : Pd-M5s insieme sono al 45% - ma il nuovo Governo non piace a più della metà. Oltre il 50% però si fida di Giuseppe Conte : All’indomani del giuramento dei ministri del nuovo esecutivo giallorosso, cambiano le intenzioni di voto degli italiani, ma anche il loro gradimento nei confronti del Conte 2. Cala la Lega, pur rimanendo primo partito, mentre cresce il Movimento 5 stelle. Il nuovo governo, però, nonostante le percentuali delle due forze di governo (Pd-M5s) siano stabili o in salita e insieme rappresentino il 45% degli elettori, non piace alla maggior parte ...

Governo Pd-M5s - Prodi : “Finalmente un esecutivo che avrà rapporti seri con l’Europa. Spero che avremo un peso superiore” : “È nato un Governo che finalmente avrà rapporti seri con l’Europa”. Al Forum di Cernobbio, l’ex premier Romano Prodi è soddisfatto del Governo giallorosso formato da Pd e M5s: “Spero che avremo un peso superiore in Europa rispetto a quello avuto in passato”. L'articolo Governo Pd-M5s, Prodi: “Finalmente un esecutivo che avrà rapporti seri con l’Europa. Spero che avremo un peso superiore” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - l’ex deputato M5s Galantino in piazza con Meloni critica il Movimento : “Non volevano fermare il business dell’immigrazione?” : L’ex deputato del Movimento 5 stelle, Davide Galantino, passato al gruppo Misto lo scorso luglio, ha annunciato di voler scendere in piazza, lunedì a Montecitorio, a fianco di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia in segno di protesta contro il Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Pd e M5s. “Il Movimento non voleva fermare il business dell’immigrazione?”. L'articolo Governo, l’ex deputato M5s ...

Governo M5S-PD/ Dove porta il nuovo patto tra tecnocrazia e populismo? : Il Conte 2 rappresenta un inedito esperimento politico: un frettoloso patto di autotutela del sistema mediante un accordo tra tecnocrati e populisti