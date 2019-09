Cosenza dimostra che i veri piccoli siamo noi

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 8 settembre 2019) R. ha tre anni. Non sa niente del razzismo o delle infinite divisioni tra gli esseri umani, è nell’età in cui le persone si dividono in due soli gruppi: ie i grandi. E icome lui lo incuriosiscono. Per questo s’è avvicinato a una carrozzina – come fanno spesso i bimbi– per guardare, forse per tentare di giocare con un piccolo più piccolo.ssimo, visto che lui ha solo tre anni, non arriva a un metro d’altezza ed è il minore dei suoi fratelli.Ma R. non poteva sapere di aver incontrato persone molto più piccole – diversamente piccole – di lui, una coppia che quando lui si è avvicinato alla carrozzina lo ha aggredito, anche se era piccolo e indifeso: l’uomo lo ha scalciato via. Gli ha dato un calcio nel petto e lo ha fatto, letteralmente, volare.Per fortuna R. ...

