Conte 2 - Meloni : “Domani in piazza anche ex elettori Pd. Benvenuti anche i delusi del M5s” : “Domani manifesteremo per dire che questo governo è una enorme truffa e un inganno sulla pelle degli italiani. Se ne fregano totalmente della democrazia, della sovranità e della libertà degli italiani”. Così, ai microfoni de “Il sabato del villaggio”, su Radio Cusano Campus, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, spiega le ragioni della manifestazione indetta dal suo partito per domani, in occasione del ...

Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi : "Diserta il sit-in contro il Conte-bis? Spero che gli italiani..." : Domani, lunedì 9 settembre, davanti a Montecitorio il sit-in di protesta organizzato da Giorgia Meloni contro il governo Conte-bis e la manovra di palazzo che ha riportato al comando il Pd. Nel giorno della fiducia, in aula, Giuseppe Conte parlerà ai banchi vuoti della destra. Soltanto Forza Italia,

Nuovo governo Conte - Amendola : 'Esecutivo Salvini-Meloni sarebbe stato più pericoloso' : Da gialloverde a giallorosso. È il cambiamento cromatico avuto dal governo con il passaggio dall'intesa tra Movimento Cinque Stelle e Lega a quella tra i grillini ed il Partito Democratico. Colori molto cari a Claudio Amendola, almeno in ambito calcistico. L'attore, ospite del programma L'aria che tira di La 7, ha inteso evidenziare come sarebbe meglio dividere i discorsi considerati i problemi che la Roma sta avendo nell'avvio del campionato di ...

Fratelli d’Italia da Conte - Meloni diserta : useremo ogni strumento per fare opposizione : Fratelli d'Italia ha confermato al presidente incaricato Giuseppe Conte la volontà di stare all'opposizione del nuovo governo ma anche quella di convocare una manifestazione di piazza nel giorno dell'eventuale voto di fiducia perchè, ha spiegato il capogruppo in Senato Luca Cipriani al termine dell'incontro, "utilizzeremo tutti gli strumenti che la Costituzione ci consente per fare opposizione, in Parlamento ma anche nella piazza, perché ...

Giorgia Meloni non va da Conte e manda i suoi uomini : "Governo inaccettabile - noi...". Schiaffo politico : La delegazione di Fratelli d'Italia incontra Giuseppe Conte alla Camera, ma Giorgia Meloni non va. L'assenza della leader di FdI è il segnale più forte possibile: per rispetto istituzionale, i suoi uomini hanno riferito al premier incaricato la loro posizione, ma il messaggio politico è di guerra ap

Conte incontra i big a Montecitorio. Meloni e Salvini lo snobbano : Giuseppe Conte dà il via al secondo giorno di consultazioni da premier incaricato a Montecitorio.Nei colloqui per sondare le condizioni per far nascere un nuovo esecutivo, la prima parte della mattinata sarà dedicata all’opposizione di centrodestra: il primo colloquio, alle 9:30, è quello con la delegazione di Fratelli d’Italia, mentre alle 10:30 sarà la volta della Lega. Entrambi i partiti di centrodestra ...

Giorgia Meloni - barricate democratiche : "Su Conte non ho capito una cosa". In piazza contro Pd e M5s : "Manifestazione di piazza davanti a Montecitorio Contestuale al voto di fiducia". Passa dalle parole ai fatti, Giorgia Meloni, e inizia a preparare le "barricate democratica" al governo M5s-Pd. "Appena avremo la data la comunicheremo a tutti gli italiani che non sono d'accordo - annuncia la leader d

Diretta consultazioni : ira Meloni da Mattarella/ Governo M5s-Pd : "oggi Conte premier" : Diretta Mattarella, video consultazioni: LeU apre a Governo Pd-M5s, ira Meloni. Trattative verso l'ok: 'Conte premier stasera', ma su Rousseau..

Governo - Meloni attacca Conte : 'Francia e Germania mandanti - Renzi burattinaio' : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è pronto a rimettere il suo mandato nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. Toccherà a lui indicare la direzione che l'Italia prenderà: una nuova maggioranza o le elezioni. Sono le due prospettive che si vedono all'orizzonte per il Bel Paese. C'è chi, come Giorgia Meloni, ritiene che ci siano forze politiche come il Movimento Cinque Stelle che, pur di mantenere la propria ...

Crisi - Meloni : “Conte vuole solo difendere M5s. FdI non c’è per nessun inciucio” : “Giuseppe Conte utilizza parole auliche per nascondere l’obiettivo reale: difendere le poltrone del Movimento 5 Stelle. Non si può invocare il rispetto della Costituzione e poi tramare per un osceno governo Cinquestelle-Pd che ha come unico obiettivo quello di impedire agli italiani di esercitare la loro sovranità, prevista dall’articolo 1 della Costituzione. Andremo dal presidente Mattarella a ribadire che Fratelli d’Italia non c’è ...

Open Arms - Giorgia Meloni bombarda Conte e Trenta : "Prove tecniche di governo Pd-M5s" : "Prove tecniche di governo Pd-M5s in nome delle porte aperte all'immigrazione illegale di massa". Giorgia Meloni la pensa come Matteo Salvini e "pizzica" il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: "Dopo mesi di silenzio, improvvisamente si anima e non firma il divieto di ingresso nelle acque territ

Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte sulla Tav : "Ha fatto perdere tempo all'Italia per un anno intero" : Giorgia Meloni demolisce Giuseppe Conte sulla questione Tav. Anche Fratelli d'Italia come la Lega da sempre sono a sostegno dell'Alta velocità Torino-Lione che ora sembra aver fatto cambiare idea pure al presidente del Consiglio. Arriva infatti con un certo ritardo il via libera sull'opera e, soprat