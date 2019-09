Mattarella | «Rivedere il Patto di Stabilità Fisco più equo | tassare le

Ue - Mattarella : necessario rivedere patto stabilità - affrontare tema tasse a multinazionali : È « necessario » un «riesame» del patto di stabilità : lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti di...

Ue : Amendola - ‘bene Mattarella - rivedere Patto di Stabilità’ : Roma, 7 set. (AdnKronos) – “Ha ragione il Presidente Mattarella quando scrive che serve un riesame del Patto di Stabilità. Coesione e crescita per rilanciare gli investimenti in reti, innovazione, educazione e ricerca. L’Ue è la nostra comunità di destino”. Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola. L'articolo Ue: Amendola, ‘bene Mattarella, rivedere Patto di Stabilità’ ...