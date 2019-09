Il folle post di un giornalista Rai contro Matteo Salvini

Fonte : agi

(Di sabato 7 settembre 2019) Aggiornato alle ore 9,30 del 7 settembre 2019. La denuncia è arrivata dal deputato della Lega, Massimiliano Capitanio: "Le offese apubblicate lo scorso 4 settembre dal caporedattore di Rai Radio 1 Fabio Sanfilippo sul proprio profilo Facebook sono molto gravi. Abbiamo appena presentato un quesito in commissione parlamentare di Vigilanza Rai per la verifica dei contenuti di questo", ha spiegato. In serata è intervenuto direttamente il leader della Lega: "Mi dà fastidio il tweet di undella Rai in cui mi invita al suicidio tirando in ballo mia figlia e dicendo che le servirà un percorso di recupero. Tu, Sanfilippo,pagato dagli italiani, ma come ti permetti?", ha sostenuto l'ex ministro dell'Interno. Per poi rincarare la dose durante un comizio in serata: "Si deve vergognare". Ildi Sanfilippo: La Rai - spiega ...

