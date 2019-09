Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019) È tempo diper ilNapoli che ha messo in cantiere una serie di incontri con i calciatori che hanno i contratti in scadenza. Non tutti ovviamente, perché la società si riserva di decidere a chi vorrà prolungare o rinnovare il contratto. Il Corriere dello Sport ricorda che per Driese Josédecidere in fretta: da gennaio 2020 si potranno svincolare a parametro zero, cosa al momento quasi scontata nel caso di Dries che ha già metabolizzato l’idea, ma ha promesso di giocare e impegnarsi come sempre al termine della gara disputata ieri con il belgio contro il San Narino “Io mio futuro è a Napoli” Diversa la posizione per, Da quando è arrivato in azzurro, il Napoli non ha mai potuto privarsi della sua presenza sulla fascia destra e nonostante i suoi 32 anni appare difficile che il club voglia rischiare di privarsi della sua ...

napolista : CorSport: Rinnovi #Mertens e #Callejon bisogna fare presto I due calciatori del #Napoli hanno i contratti in scade… - CorSport : #Lazio, operazione rinnovi: #Tare blinda tutti ?? - laziofans : CorSport – La Lazio vuole blindare i suoi top player: Il mercato è finito e in casa Lazio sarà tempo di rinnovi. Mi… -