Anziano di 78 anni sbranato da un cinghiale nella sua abitazione

Record di immersione a 96 anni : veterano della II Guerra Mondiale è il sub più Anziano del mondo [FOTO] : Un uomo di 96 anni ha festeggiato il suo compleanno battendo il suo stesso Record come sub più anziano del mondo per il terzo anno di fila, immergendosi ad una profondità equivalente all’altezza di un edificio di 15 piani per esplorare un relitto al largo di Cipro. Ray Woolley, veterano della Seconda Guerra Mondiale, ha compiuto 96 anni il 28 agosto e si è immerso ad una profondità di 42,4 metri per 48 minuti. Ha così battuto il suo Record ...

Nonno Giovanni oggi spegne 110 candeline! Auguri all’uomo più Anziano d’Italia : oggi è il compleanno di Giovanni Quarisa, l’uomo più vecchio d’Italia secondo i recenti dati aggiornati dal sito specializzato Supercentenari d’Italia: 110 anni.Trevigiano di Pieve del Grappa, è nato il 24 agosto 1909 e vive nella sua casa di proprietà a Bassano del Grappa. Il primato è passato in mano a Nonno Giovanni di recente, dopo che un suo coetaneo siciliano di nascita (classe 1909) è passato a miglior vita lo scorso luglio a Torino. Era ...

Macerata - bimbo di nove anni travolto ed ucciso da un'auto guidata da un Anziano : I componenti della famiglia erano tornati dall’Inghilterra, dove vivono, per trascorrere qualche giorno di vacanza nel loro paese d’origine, San Ginesio, in provincia di Macerata. Ma un grave lutto, tanto improvviso quanto inaspettato, ha segnato per sempre le loro vite: nel pomeriggio di martedì 13 agosto un bimbo di nove anni è morto, investito da un’automobile, sulla strada provinciale 78, nei pressi dell’incrocio situato tra le frazioni di ...

Arzillo Anziano 96enne chiede e ottiene il divorzio dalla moglie di 41 anni più giovane perché il matrimonio non è stato mai consumato : Un uomo di 96 anni ha deciso di chiedere il divorzio perché con la moglie molto più giovane di lui, non aveva mai consumato il matrimonio. I giudici, dopo un’attenta analisi del caso, hanno deciso di concedere il divorzio e condannato la donna al pagamento delle spese di giudizio pari a 4.355 euro. La donna non avrà diritto a nessun assegno di mantenimento e in caso di morte dell’ex marito non potrà aspirare alla pensione ...

Mondiali Nuoto 2019 – Bronzo a 39 anni - Nicholas Santos il più Anziano sul podio a Gwangju : “sto facendo la storia” : Il nuotatore brasiliano è riuscito a conquistare la medaglia di Bronzo nei 50 farfalla a Gwangju, salendo sul podio all’età di 39 anni Nicholas Santos non dimenticherà facilmente i Mondiali di Nuoto in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Il nuotatore brasiliano infatti è diventato l’atleta più anziano della rassegna iridata a salire sul podio, conquistando il Bronzo nei 50 farfalla. AFP/LaPresse Una prestazione ...

Tumore incurabile annientato con il caldo. Il caso dell'Anziano guarito in 24 ore : Il paziente entrato in sala operatoria ha ottant'anni. È pronto, si corica sul lettino. Stende le gambe, la schiena è un po' indolenzita, il dolore all'addome si fa sentire a tratti. Imputa i suoi mali all'età, come fanno sempre gli anziani. Non fa troppe domande ai medici e non le fa nemmeno a se s

Scoperto in Svezia l’albero più Anziano VIVENTE sulla terra : è nato 9.550 anni fa : ricercatori ritengono di aver trovato l’albero più anziano VIVENTE sulla terra, o almeno quello più vecchio che sia stato finora rilevato. Si tratta di una conifera che vive nelle foreste svedesi,… L'articolo Scoperto in Svezia l’albero più anziano VIVENTE sulla terra: è nato 9.550 anni fa proviene da Essere-Informati.it.

È morto l'uomo più Anziano d'Italia - aveva 110 anni. Emigrato dalla Sicilia viveva a Torino : È morto all'età record di 110 anni Salvatore Cavallo. Era l'uomo più longevo d'Italia. È morto all'età record di 110 anni Salvatore Cavallo. Era l'uomo più longevo d'Italia e da tempo si era trasferito a Torino. Diventato supercentenario il 16 maggio scorso. Nato nel 1909 a Vittoria, in Sicilia, ha combattuto la battaglia di El Alamein ed è sopravvissuto alla guerra evitando la fucilazione. Si è trasferito prima a Milano, dove si è ...