Tutto il talento di un Miles Davis funky rivive nelle tracce perdute di

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Antonio Lodetti Il grande trombettista non finì mai quest'album. Ma è un capolavoro Nel 1985lasciò la sua trentennale collaborazione con la Columbia - con cui aveva pubblicato i suoi capolavori - per entrare nella scuderia della Warner Bros. Se ne andò a Los Angeles, influenzato dalle sonorità, groove e rock'n'roll e si mise a lavorare a un nuovo album, intitolato Rubberband, che segnava un radicale cambiamento rispetto alle sonorità che lo avevano reso «il divo». Avrebbe dovuto essere un albumcon ospiti come Al Jarreau e Chaka Khan e influenzato persino dal pop britannico degli Scritti Politti. Invece l'artista abbandonò il progetto e si mise a lavorare a Tutu, un disco - con i suoi pro e contro - rimasto nella storia. Rubberband però non è morto, e rinasce oggi come inedito con la produzione di Randy Hall e Zane Giles. Quattro brani, tra cui ...

_Techetechete : “La sapete quella del vecchietto che c’aveva freddo?” ?? Tutto il talento e la simpatia di Gigi Proietti nella pu… - xpiccolastellax : RT @teaoctober: Oggi sono nostalgica. Vincenzo resterà nella storia di Amici, nella parte buona di questo programma, la parte del TALENTO… - newh3roes : @martinamos2402 I the rose penso sia il gruppo più underrated di tutto il kpop E NON SE LO MERITANO PERCHÉ HANNO T… -