Riforme | Migliore | ‘taglio parlamentari e proporzionale | base intesa Pd-M5S’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Se ne è parlato poco. Ma quella è stata la pietra angolare, l’architrave dell’accordo di governo Pd-5 Stelle”. Gennaro, capogruppo dem in commissione Affari costituzionali alla Camera, definisce così, parlando con l’Adnkronos, l’(messa nero su bianco nel programma del Conte 2) che abbina il taglio del numero dei, ‘vessillo’ M5S, a nuova legge elettoralee a una riforma costituzionale complessiva. “C’è un’sottoscritta dai leader politici di Pd e 5 Stelle e non vedo il motivo di rimetterla in discussione”. Il Pd sta studiando una riforma organica, un pacchetto corposo. ‘Tanta roba’, insomma, con un orizzonte di legislatura. “Io -dice- sono convinto che questo sarà un governo di legislatura”. Ma il ...

Tvottiano : @SeamusMcChicken @enrick81 @famigliasimpson @CIAfra73 @misterf_tweets @tw_fyvry @arvtnali @WinterRetniw95 @ZeusMega… - RiccardoUrbani3 : @m_crosetti @matteorenzi Salvata anche questa cazzata. Vedremo. Il vuoto che dice lei significa 1 milione di posti… - malfa13 : @GioChirilly @carlakak La politica, per definizione, é compromesso. L'alternativa, con le percentuali di oggi, é fa… -