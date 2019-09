Rai | col nuovo governo si va verso il cambio di maggioranza in cda | Foa rischia la

Agricoltura : contro l’invasione di cimici asiatiche arriva la vespa samuRai : “Per fermare l’invasione della cimice asiatica che ha causato la strage dei raccolti arriva il via libera alla diffusione della vespa samurai, nemica naturale dell’insetto che sta devastando meli, peri, kiwi, ma anche peschi, ciliegi, albicocchi e piante da vivai con danni stimati per ora in circa 250 milioni di euro alle produzioni ed un pesante impatto occupazionale“: a renderlo noto è il presidente della Coldiretti Ettore ...

Formula 1 - cambia la livrea dell’Alfa Romeo per il Gp d’Italia : Raikkonen e Giovinazzi in pista con una C38 tricolore [GALLERY] : La scuderia svizzera ha presentato la livrea delle monoposto con cui Raikkonen e Giovinazzi affronteranno il Gran Premio d’Italia E’ stata svelata in anteprima mondiale la C38 del team “Alfa Romeo Racing” che correrà domenica a Monza. La vettura si contraddistingue per una livrea molto speciale studiata ad hoc dal Centro Stile Alfa Romeo per celebrare il Gran Premio d’Italia e che impreziosisce il look ...

Calabria : fulmine colpisce un bivacco a Santa Caterina - morto un opeRaio forestale : L'ennesima tragedia causata dai temibili fulmini si è consumata in Calabria, precisamente a Santa Caterina dello Jonio, in località Catarinella (CZ). Il 1 settembre due operai forestali si...

Bari tangenziale e statale 100 in tilt - camion allo svincolo per Japigia sbanda e sfonda guardRail : Traffico bloccato a Bari per un incidente avvenuto poco fa sulla tangenziale di Bari nei pressi dello svincolo per Japigia. Un camion, per motivi in via di accertamento, ha sbandato finendo pericolosamente la sua corsa contro un guardrail. Il camion ha finito la sua corsa in un fossato. Il camionista è rimasto illeso. In pochi minuti si sono formate lunghe code in tangenziale e sulla vicina statale 100.

Nuovi Assassin’s Creed su Switch con la Rebel Collection : uscita e tRailer : Assassin's Creed su Switch è un sogno che "mamma" Ubisoft ha già reso realtà da qualche tempo. Tutti i fan degli Assassini più popolari dell'universo videoludico posso infatti acquistare Assassin's Creed 3 Remastered sulla console ibrida di Nintendo, disponibile dallo scorso mese di maggio. Un progetto, questo, che comunque non rimarrà isolato, come svelato dal colosso di Kyoto nel corso del suo Direct settembrino. Oltre ad aver confermato ...

Calabria : fulmine colpisce un bivacco a Santa Caterina - morto un opeRaio forestale : L'ennesima tragedia causata dai temibili fulmini si è consumata in Calabria, precisamente a Santa Caterina dello Jonio, in località Catarinella (CZ). Il 1 settembre due operai forestali si...

Puglia incidente nella sera - 39enne su uno scooter si schianta contro guardRail - Federico Conte è morto sul colpo : Erano da poco le 20 quando un nuovo incidente stradale si è verificato in Puglia, più precisamente a Lecce, in via San Nicola. Un uomo di 39 anni, Federico Conte, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro il guardrail. L’impatto è stato tremendo. I soccorsi sono arrivati subito sul posto e non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo. L’incidente che ha provocato ...

Il tRailer di Criminal su Netflix preannuncia intensi conflitti psicologici e scontri culturali : Criminal debutta su Netflix il 20 settembre e, dopo un teaser con l'annuncio del cast, oggi svela finalmente il suo primo trailer esteso. La serie è ideata da Jim Field Smith e George Kay ed è descritta come un gioco del gatto e del topo in cui a prevalere è l’intenso conflitto psicologico tra il detective e il sospettato. I 12 episodi di Criminal su Netflix seguono un'impostazione antologica per esplorare quattro sfaccettature di una ...

Il nuovo tRailer live action di Ghost Recon Breakpoint si focalizza sull'antagonista principale Cole D. Walker : Ghost Recon Breakpoint ha ricevuto trailer piuttosto singolari ultimamente. La settimana scorsa ne è stato pubblicato uno davvero bizzarro per illustrare gli aspetti di sopravvivenza del gioco. Ora, però, otteniamo qualcosa di molto diverso con un trailer live action che mette in mostra il nemico principale del gioco.Il video è intitolato "The Pledge" e presenta l'attore Jon Bernthal nel ruolo di Cole D. Walker. Walker sarà il principale ...

Guida Tv mercoledì 4 settembre - programmi tv di oggi : Baglioni su Rai 1 : programmi tv di mercoledì 4 settembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:10 Claudio Baglioni – Al Centro Rai 2 ore 21:20 Rocco Schiavone 2×01 (replica) Rai 3 ore 21:20 The Hollars Canale 5 ore 21:15 Windstorm 3 – ritorno alle origini 1a Tv Station 19 1a Tv Free 1×08-09 Rete 4 ore 20:30 E io non pago Italia 1 ore 21:20 Hunger Games – Il canto della rivolta. Parte 1 La7 ore 21:20 Pearl Harbor Tv8 ore ...

Giro d’Italia 2020 - possibile percorso. Etna - Marmolada - FRaiteve - Colle delle Finestre : salite durissime. Cronometro del Prosecco e arrivo a Milano. Tutte le anticipazioni : Il Giro d’Italia 2020 scatterà da Budapest con una Cronometro individuale di 9,5 chilometri, gli ultimi 1500 metri sono caratterizzati da una pendenza media del 4% e saranno decisivi per l’assegnazione della prima maglia rosa nella giornata di sabato 9 maggio. La Grande Partenza avverrà dunque nella capitale dell’Ungheria, in terra magiara si correranno anche le due successive tappe che saranno riservate ai velocisti: 193 km da ...

Quei prestiti a tassi folli : così l'usuRaio estorce soldi a gente in difficoltà : Federica Grippo La Guardia di Finanza di Brescia ha arrestato in flagranza di reato un imprenditore-usuraio che insieme ad un pregiudicato albanese estorceva cifre altissime a persone in difficoltà e le minacciava in caso rifiutassero di pagare Gli uomini della guardia di finanza di Brescia hanno arrestato, a seguito di un'indagine, un imprenditore bergamasco per il reato di usura ed estorsione. Tutto è cominciato nel mese di luglio, ...

Anthology of Fear : tRailer e immagini ci presentano il nuovo spaventoso horror psicologico in prima persona : Ultimate Games e RG Crew hanno annunciato Anthology of Fear; un nuovo gioco horror psicologico in prima persona che si concentra sulla storia e la risoluzione di segreti nel mondo di gioco. Per celebrare questo annuncio, il publisher ha svelato i primi screenshot e un trailer.In Anthology of Fear, i giocatori assumeranno il ruolo di tre eroi. I giocatori controlleranno le loro azioni e sperimenteranno l'orrore dell'inizio del 20° secolo nelle ...

Ascolti Tv Lunedì 2 Settembre - Harry Quebert (13.2%) supera Rai 1 (11.7%) bene Quarta Repubblica) : Ascolti Tv Lunedì 2 Settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La Verità sul caso Harry Quebert 1a Tv Free (2 ep.)- Canale 5 – 2.782 milioni e 13.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Io che amo solo te – Rai 1 – 2.404 milioni e %11.7 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Quarta Repubblica – Rete 4 – 1.546 milioni e 9.3% 15-64 ...