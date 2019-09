Patenti | in arrivo aumenti del 22% Rischio di retroattività | pagherà chi l' ha conseguita

Fonte : leggo

(Di venerdì 6 settembre 2019) È inun sostanzioso aumento dei costi per il conseguimento della patente di guida. L?Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito, con una risoluzione del 2 settembre, che le...

LPincia : RT @ebreieisraele: #Contebis al via aumentano le #patenti, impugnata legge #friuli su #immigrazione, aziende e ristorazione ko per prox tas… - ari_tommela : RT @ebreieisraele: #Contebis al via aumentano le #patenti, impugnata legge #friuli su #immigrazione, aziende e ristorazione ko per prox tas… - SbrizzaClaudio : RT @ebreieisraele: #Contebis al via aumentano le #patenti, impugnata legge #friuli su #immigrazione, aziende e ristorazione ko per prox tas… -