Jurassic Weekend | due giorni a spasso coi dinosauri su Dmax

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 settembre 2019) Come da tradizione sucanale 52 è tempo di celebrare il “”, l’appuntamento con il meglio della programmazione a tema “preistoria”, con maratone e speciali in prima tv assoluta: sabato 7 e domenica 8 settembre a partire dalle 14:05. Più di 20 ore di programmazione dedicata al passato, di cui 15 in premiére. Tra i programmi più attesi le maratone del pomeriggio sui titani del passato Deadly Dinosaurs (sabato e domenica dalle 14:05), gli speciali Top 10 Animali Pericolosi (sabato dalle 20:30), gli approfondimenti sul Megalodonte (sabato dalle 22:20); gli speciali sui nostri progenitori, Gli ultimi Neanderthal (domenica dalle 20:30). Quest’anno saranno i web-creator romani LE COLICHE a presentare al pubblico i nuovi programmi, con introduzioni dall’inconfondibile sapore giocoso. I fratelli Claudio e Fabrizio Colica, che insieme a Giacomo Spaconi sono autori di tante ...

