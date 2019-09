Francesco Boccia ministro | subito stop all' autonomia Salvini | disastro | colpo mortale a

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Addio: Veneto e Lombardia, da questo governo, non l' avranno mai. Gli amministratori spreconi continueranno a dilapidare denari pubblici. I contribuenti del settentrione seguiteranno a foraggiare la Bassa Italia. Ci ha pensato il neoDem agli Affari Regionali e alle Autonomie, Boc

borghi_claudio : Auguri ai colleghi della Commissione Bilancio On. Francesco Boccia On. Federico D'Incà On. Paola De Micheli Oggi indicati come ministri. - RadioRadicale : Ministri senza portafoglio: - Affari regionali e autonomie: Francesco Boccia - Sud: Giuseppe Provenzano - Famiglia:… - zaiapresidente : ??? Grazie all’incredibile lavoro del ministro Erika Stefani, il nuovo ministro agli Affari regionali Francesco Boc… -